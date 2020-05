La candidata d'Iglesias perd les primàries de Podem al Parlament

El mateix dia que Podem reprenia el seu procés per renovar la direcció a tot l’Estat (el 15 de maig), a Catalunya el partit lila també reobria el procés de votacions per triar els candidats de la formació a les llistes per a unes eleccions al Parlament. Un procés que havia quedat aturat al mes de març –com en el cas de la tercera assemblea estatal– per la crisi del covid-19 i que també havia frenat, si més no de manera pública, la pugna entre la candidata oficialista, Conchi Abellán, i l’exsecretària general de Podem Catalunya, Noelia Bail. Un duel que s’ha acabat decantant, contra tot pronòstic, a favor de Bail. L'exsecretària general ha guanyat el procés amb el 46% dels vots, davant del 43% que ha obtingut Abellán. En total, han votat 5.900 inscrits, el 56% dels inscrits amb dret a vot.

Encara no hi ha data per a les eleccions al Parlament, i el president de la Generalitat, Quim Torra, es nega a fixar-ne una mentre continuï la crisi sanitària, però Podem Catalunya no ha volgut esperar a acabar la desescalada i ha reprès les primàries que tenia obertes des del març per tenir triats els candidats per a uns futurs comicis. L'exsecretària general destituïda per la direcció estatal ha sigut l'elegida per les bases perquè formi part de la candidatura conjunta que han de conformar amb els comuns. La tria de Bail suposa el triomf del sector no oficialista del partit, que s'havia presentat sense el suport de la direcció estatal. Pablo Iglesias havia beneït Conchi Abellán i bona part del seu cercle de confiança havia participat en els actes organitzats per la diputada lila.

Amb els resultats a la mà, Abellán no es podrà tornar a ser a les llistes del Parlament perquè només es va presentar als llocs de cap de llista i no per al cos de la candidatura, com sí que va fer Bail. Presentant-se als dos llocs, tenia més possibilitats d'ocupar una plaça a la candidatura que escollien els inscrits. Bail s'ha imposat a Abellán com a cap de llista, però els diputats Lucas Ferro i Yolanda López han estat els candidats que han obtingut més vots per ocupar el segon i tercer lloc de la llista. Tots dos s'havien presentat amb la candidatura d'Abellán. El quart lloc de la candidatura l'ocupa un dels promotors per la ILP de la renda garantida de ciutadania, Diosdado Toledano, que donava suport a Bail. Tots aquests llocs són orientatius perquè després s'han d'integrar a la candidatura dels comuns.

Les turbulències dels últims mesos

Noelia Bail va ser destituïda ara fa tres mesos com a líder de Podem Catalunya després que més de la meitat de l’executiva demanés obrir el procés per renovar els òrgans de direcció per discrepàncies amb el lideratge de la llavors secretària general. Bail va agafar les regnes del partit fa un any i mig després de la dimissió de Xavier Domènech. Aleshores també va imposar-se al candidat oficialista, Jaume Durall, en una votació molt ajustada i ha comandat fins ara una direcció que no havia triat ella, sinó que provenia de la que havia conformat Domènech. Malgrat que l'entorn de Bail assegura que l'exsecretària general tenia previst obrir un nou procés per elegir una nova direcció amb el seu propi projecte polític, Abellán i diversos membres més de la direcció, crítics amb com havia dirigit el partit des que va assumir la secretaria general, van decidir accelerar els esdeveniments i demanar a la direcció estatal rellevar la llavors secretària general i que fos una gestora qui comandés el partit fins a triar una nova executiva.

Tot i haver presentat una candidatura oposada al sector oficialista, l’entorn de Bail assegura que sempre ha fet costat a la direcció de Pablo Iglesias –i li ha donat suport en la tercera assemblea ciutadana estatal– i que hi manté una bona sintonia. Amb tot, el cert és que la direcció estatal de Podem –així com també la dels comuns, amb Jéssica Albiach (també membre de Podem)– s'havia implicat en la candidatura d'Abellán mostrant el seu suport públic a la diputada lila.

L'encaix de Podem i Catalunya en Comú ha sigut un dels punts de fricció entre els partidaris d'Abellán i els de Bail, però en les últimes setmanes també s'hi ha afegit el suport dels comuns als pressupostos. Mentre Abellán, com a diputada, ha defensat la seva aprovació –tot i considerar que no són els comptes ideals–, Bail ha sigut molt crítica amb el projecte de pressupostos i sobretot amb el fet que no s'hagi consultat la militància de Podem sobre el sentit del vot. Fonts del seu entorn retreuen als diputats de Podem al Parlament que s'hagin distanciat dels moviments socials i asseguren que ells haurien optat pel no en una hipotètica consulta a la militància.

Sigui com sigui, les primàries per a les llistes del Parlament han suposat un primer test sobre fins a quin punt la militància avala la candidatura oficialista o opta per la de l’exsecretària general. De cara a la setmana que ve s'obre el procés que durarà fins al mes de juny i que servirà per triar el cinquè secretari general del partit en cinc anys. De moment ni Abellán ni Bail han confirmat la seva candidatura per liderar el partit, però tot apunta que ho faran en els pròxims dies. Des que Podem Catalunya va començar a caminar, l’any 2015, ha tingut quatre lideratges diferents: Gemma Ubasart, Albano Dante Fachin, Xavier Domènech i Noelia Bail. I les turbulències a la formació lila han sigut una constant. El pròxim secretari general tindrà en les seves mans intentar estabilitzar un Podem en què la pugna pel poder continua latent i sense que l’encaix amb els comuns s’hagi resolt.