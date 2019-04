No és cert que sempre que el PSC guanya a Catalunya el PSOE governa a l’Estat

En la seva cerca intensa del vot útil de cara al 28 d’abril, Meritxell Batet repeteix sempre una frase que s’ha convertit en un lema de campanya: “Quan a Catalunya ha guanyat el PSC, hem pogut governar a Espanya”. La sentència, que va fer servir en el seu minut d’or al debat de TV3, no és certa. Si bé els socialistes han cimentat les seves victòries a Espanya en excel·lents resultats a Catalunya (el cas més evident, els 25 escons de Carme Chacón el 2008), no sempre que el PSC ha guanyat a la comunitat el PSOE ha pogut governar. De les sis legislatures que els socialistes han estat fora de la Moncloa, en tres el PSC es va imposar a les generals a Catalunya. Les primeres van ser el 1977. La victòria d’Adolfo Suárez a tot l’Estat no es va reproduir aquí, on el PSC s’estrenava imposant-se a Pacte Democràtic per Catalunya, la formació en què s’incloïa CDC. El 1979 el triomf socialista, compaginat amb el de Suárez, va tornar a produir-se, fet que va instaurar una hegemonia a Catalunya que duraria fins al 2011. Ja el 1996, en les eleccions que van catapultar José Maria Aznar a la Moncloa, Narcís Serra va aconseguir mantenir el primer lloc del PSC. Quatre anys després va repetir victòria, i va ser l’única comunitat amb Andalusia i el País Basc que resistia a la majoria absoluta d’Aznar. El PSC té l’oportunitat diumenge de tornar a guanyar les eleccions generals a Catalunya, i Sánchez és el favorit per fer-ho a l’Estat. Malgrat això, no sempre que el PSC ha guanyat el PSOE ha governat.