La fiscalia ja parla del processament dels exiliats

La figura de la interlocutòria de processament en la causa de rebel·lió comença a ser utilitzada per la fiscalia -senyal de la seva proximitat-, segons un comunicat difós ahir en el qual els fiscals adverteixen que esperen aquestes resolucions del magistrat Pablo Llarena per “exercir les oportunes peticions [euroordes per als que són fora de l’Estat]”. La precisió dels fiscals sobre els investigats que són fora d’Espanya (Carles Puigdemont, Toni Comín, Anna Gabriel, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret) ha tingut lloc arran del trasllat de Ponsatí de Brussel·les a Escòcia, on s’ha reincorporat a la Universitat de SaintAndrews. El cert és que l’euroordre de detenció i entrega a Bèlgica i l’ordre d’arrest internacional contra Ponsatí -i la resta de consellers- van quedar sense efecte el desembre passat. No serà, doncs, fins que es dictin les interlocutòries de processament, previstes per al mes d’abril, que hi haurà noves peticions d’euroordre. I és només la fiscalia qui les pot sol·licitar.

En paral·lel, els fiscals van posicionar-se també ahir contra les sol·licituds de llibertat provisional de Joaquim Forn i Jordi Cuixart. La defensa del conseller d’Interior, precisament, va demanar el 7 de març passat la seva llibertat per motius de salut. Forn ha donat una reacció positiva al bacteri de la tuberculosi (tuberculina), cosa que faria aconsellable, segons un informe mèdic, que fos sotmès a un tractament preventiu anomenat quimioprofilaxi. Aquest tractament se li pot administrar a la presó, i per això la fiscalia proposa que siguin els serveis sanitaris de la presó d’Estremera els que se n’encarreguin o que, si cal, es traslladi Forn a un centre hospitalari. “Tot això sense perjudici que, en atenció al contingut dels informes mèdics que es vagin aportant, a la mateixa evolució de la malaltia detectada i a les necessitats assistencials que els facultatius determinin, la situació pugui aconsellar en el futur la modificació de les mesures cautelars actualment vigents”, assenyala el fiscal.

La raó per mantenir la presó, segons l’escrit, és el risc de reiteració dels delictes en funció de l’evolució política a Catalunya. Com ja va fer constar en el seu informe contra la llibertat provisional de Jordi Sànchez, la fiscalia destaca el recent acord assolit per Junts pel Catalunya i ERC que preveu “la continuació del procés constituent” per acabar amb “la constitució de la República” i “la creació d’institucions paral·leles com l’Assemblea de Representants o el Consell de la República a l’exili o a l’ombra”.

“El perill no desapareix”

En relació a Cuixart, la fiscalia s’oposa a la seva llibertat provisional també apel·lant al risc de reiteració delictiva. Segons emfatitza, citant l’ordre de detenció del magistrat Pablo Llarena del 4 de desembre, “la posició de domini” de Cuixart pot “resultar clau en la reproducció d’actes amb greus, immediates i irreparables conseqüències en la comunitat”. I encara que Cuixart ha declarat davant del jutge que acata l’ordre constitucional, la fiscalia assenyala que això no redueix el risc. “El perill no desapareix -diu l’escrit- amb l’afirmació del seu formal acatament a la Constitució espanyola, sinó que, en atenció al seu control de les masses i la seva participació en explosions de violència, segueix subsistint”.