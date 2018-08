El PSOE accepta anul·lar els judicis del franquisme per poder exhumar les restes del dictador

El govern de Pedro Sánchez ha fet de l’exhumació de les restes mortals del dictador feixista Francisco Franco un dels símbols de la seva arribada a la Moncloa. Però el PSOE només disposa de 84 escons al Congrés. Amb els grups de dretes contraris a aprovar el trasllat de les despulles mortals, els socialistes necessiten el vot afirmatiu de tots i cadascun dels grups que van donar suport a Sánchez en la moció de censura. Això inclou els independentistes catalans. Però dimarts Esquerra Republicana posava una condició: anul·lar tots els judicis franquistes que van acabar amb una condemna de mort.

La reivindicació d’Esquerra no és nova. Aquest va ser justament el motiu que va fer que els republicans no votessin a favor de la llei de la memòria històrica impulsada pel govern Zapatero. Ara, novament, insisteixen que tot i que estan a favor de trasllades les restes del dictador, volen que el gest no es limiti al cos embalsamat de Franco i permeti restituir l’honor de les víctimes de la dictadura. Per això reclamen l’anul·lació de totes les condemnes a mort, la declaració dels judicis que van acabar amb l’assassinat dels condemnats com a nuls. Començant pel del president Lluís Companys, una històrica reivindicació d’ERC que sempre ha topat amb el mur del règim de la Transició.

Aquest dimecres, però, el PSOE ha mogut fitxa. En declaracions a ‘El País’ la portaveu dels socialistes s’ha mostrat disposada a assumir les reclamacions d’ERC i del PDeCAT. Adriana Lastra assegurava al rotatiu que la sintonia amb els independentistes catalans és total amb aquest tema i es mostrava confiada que l’anul·lació dels judicis franquistes sortirà endavant.