El fiscal general de l'Estat, sobre els empresonaments: "Prou paciència ha tingut l'Estat de dret"

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha valorat l'empresonament dels nou membres del Govern de Puigdemont arran de la querella per rebel·lió que ell mateix va interposar defensant la decisió de la jutge Carmen Lamela. "En aquest cas els fets arranquen fa dos anys, prou paciència ha tingut l'Estat de Dret", ha dit el fiscal general per negar que la justícia hagi accelerat els terminis en aquesta causa.

Segons Maza, els polítics catalans no han patit indefensió ja que tampoc pensaven respondre a les preguntes de l'acusació. De fet, ha insinuat que els consellers haurien pogut evitar la presó incondicional si haguessin promès acatar la Constitució i haguessin abandonat la "línia delictiva" de la República catalana. "Si haguessin dit que acceptaven la Constitució i que deixaven estar en la línia delictiva, potser alguna cosa hagués canviat. Però s'han negat a respondre a la Fiscalia", ha afirmat Maza, en una entrevista a la Cadena SER.

Maza ha insistit en què el delicte de rebel·lió existeix perquè tant abans com després de l'1-O hi ha hagut violència contra la policia. "L'element fonamental de la rebel·lió és el tendencial, l'objectiu d'independitzar-se d'Espanya o abolir la Constitució", ha dit. Maza ha assegurat "amb rotunditat" que l'actuació de la Fiscalia contra el Govern i la mesa s'ha produït sense cap mena d'ingerència del govern espanyol, amb el qui assegura que no ha mantingut cap tipus de comunicació. "Qui em vulgui creure, que em cregui", ha dit per defensar que la fiscalia és "absolutament autònoma". Maza ha assegurat que no ha estat "pressionat ni instruït".

L'ARA va revelar fa dues setmanes que Maza es va reunir el passat dia 11 d'octubre amb el ministre de Justícia, Rafael Catalá. Era just el mateix dia que el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero; la intendent Teresa Laplana -a càrrec de l'operació del 20 de setembre davant la conselleria d'Economia-; i els presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, van ser citats a declarar.