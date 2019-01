"Toros, flamenc i masclisme", així veu la premsa internacional el pacte de govern a Andalusia

El pacte de govern a Andalusia per investir el popular Juanma Moreno tancat ahir entre la dreta del PP i Ciutadans i el suport dels ultres de Vox ocupa les portades i els editorials d'una gran part de la premsa a Espanya i Catalunya. Mentre que capçaleres com 'La Vanguardia' i 'El País' opten per només esmentar-lo –en el cas del primer – o no valorar-lo com un afer digne d'editorial –en el segon cas –, són molts els mitjans que aquest dijous posen el focus en la nova distribució del Parlament andalús. Especialment els diaris amb una línia editorial més conservadora.



El Periódico

El rotatiu editat a Barcelona recorda que "més enllà d'estratègies i escenificacions", la veritat és que el PP presidirà Andalusia "gràcies a un pacte amb l'extrema dreta". Una "veritat" que "també arriba a Ciutadans". "El PP ha admès 37 propostes del partit ultra", es reitera a l'editorial, i s'afegeix que, tot i que "Vox rebaixa els seus plantejaments", el PP "assumeix part de l'ideari ultra en economia, educació, família i cultura".



El Mundo

"Triomfa el canvi". Així titula l'editorial el diari espanyol, que celebra que "finalment s'ha imposat el sentit pragmàtic i la intel·ligència política". En aquest sentit, considera que Andalusia "ha funcionat com un laboratori de noves aliances" –en al·lusió a un possible pacte a escala estatal–, tot i que "també com a aparador de discrepàncies òbvies".

La Razón

El diari conservador afirma que el pacte de govern perpetrat a Andalusia compleix el "mandat inequívoc" dels electors, que "van decidir que ja era hora d'abordar el canvi polític andalús". A més, destaquen "l'esforç negociador dels populars" i critiquen la "nul·la disposició a fer qualsevol cessió, encara que sigui simbòlica", dels socis de govern, Ciutadans.

Abc

Amb el polèmic pacte de la dreta, el diari monàrquic, editat a Sevilla, estableix que la notícia real "és que el PSOE no governarà Andalusia per primera vegada en democràcia". "La resta són interpretacions subjectives", afirma. En aquesta línia, elogia que "per fi" s'hagi acabat l'etapa de "postureig retòric, dubtes exagerats i polèmiques artificials" entre el PP, Cs i Vox.

Però el punt i a part dels 36 anys ininterromputs de socialisme a Andalusia tampoc ha passat inadvertit en la premsa internacional. Els principals mitjans europeus, com també alguns diaris del continent americà, expliquen a les seves pàgines la manera com el PP finalment governarà Andalusia.

BBC

La cadena britànica explica que, per primer cop des de fa 36 anys, "una coalició de partits de dreta governarà la regió més poblada d'Espanya" arran d'un "acord amb l'extrema dreta". Així, destaquen que Vox "no formarà part del govern" però "dona suport a la coalició" entre el PP i Cs.



'Le Monde'

"Vox defensa suspendre l'autonomia de les regions en nom de l'estalvi pressupostari i la prohibició dels partits independentistes catalans", es fixa el diari francès. El rotatiu també posa el focus en la posició del partit d'Abascal sobre la immigració i la violència masclista. Un últim punt que, escriu, "ha provocat la indignació del potent moviment feminista espanyol".



'New York Times'

El rotatiu novaiorquès destaca que, tot i que Vox és un "component relativament petit" de l'onada de "nacionalisme creixent a Europa", té determinats elements diferenciats respecte a la resta de formacions d'ultradreta europees. "Ha crescut enmig de les tensions internes generades pel separatisme català", matisa.





'La Stampa'

Des d'Itàlia, el diari explica que "els nacionalistes de Vox posen la dreta tradicional contra les cordes" amb una "parafernàlia ideològica" i afirma que, d'acord amb els postulats del partit d'Abascal, "les dones, els gais i els immigrants estan protegits" a Andalusia mentre que "els toros i el flamenc hi són discriminats".

'Página 12'

També posen el focus en l'acord de govern a Andalusia a l'Argentina. "Gairebé quatre dècades de govern ininterromput socialista s'acabaran els pròxims dies", assegura el rotatiu argentí, que afegeix que el pacte a tres "deixa de banda" el punt que va "travar les negociacions durant setmanes: la política de gènere".