El govern espanyol s'obre a acceptar que la d'aquest dimecres sigui l'última pròrroga de l'estat d'alarma

El govern està segur que tirarà endavant aquest dimecres 6 de maig la quarta pròrroga de l'estat d'alarma i, segons fonts amb accés als plans de desescalada consultades per l'ARA, està obert a acceptar que aquesta pugui ser l'última. Això dependrà de la confirmació de les dades, que es projecten com a "millor que bones" per a les pròximes dues setmanes, i sobretot del fet que no es produeixi el temut rebrot.

L'acord entre Pedro Sánchez i Inés Arrimadas durant la tarda d'ahir, d'una banda, i les negociacions d'última hora entre el Partit Socialista d'Euskadi i el Partit Nacionalista Basc (PNB), garantien ahir a la nit la pròrroga. Arrimadas ha ajudat Sánchez en el seu pla de convertirla l'aposta del PP en paper mullat.

La quarta proposta de pròrroga de l'estat d'alarma s'ha revelat com un camp de joc de noves aliances en la política espanyola. Inés Arrimadas, que la setmana que ve compleix dos mesos com a presidenta de Ciutadans, ha aconseguit el seu objectiu de deixar el Partit Popular a la seva dreta. En l'acord, el govern espanyol es compromet a "mantenir el diàleg perquè les ajudes a pimes i autònoms i la resta de les mesures de protecció social es puguin adequar a les necessitats que es produeixin més enllà de l'estat d'alarma". Ciutadans proposa desvincular aquestes mesures de la vigència de l'estat d'alarma.

Encara que Pablo Casado, segons fonts de les negociacions creuades, no revelarà fins aquest dimecres 6 de maig les seves cartes en la partida de mus del rebuig o abstenció de la pròrroga de l'estat d'alarma, Alberto Nuñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso i Juan Manuel Moreno Bonilla van protagonizar gestions i van influir, durant la tarda d'ahir, en el fet de donar al govern quinze dies perquè reelabori la desescalada sense l'estat d'alarma.

Casado va llançar l'aposta –l'amenaça de no donar suport sense dir quin seria el sentit del seu vot– per enfortir-se en la competència amb Santiago Abascal, president de Vox, i va creure que havia donat un ensurt al president del govern, que li va trucar per telèfon dilluns.

Però Sánchez no es va aturar en aquesta conversa de dilluns. També va mantenir diàleg telefònic amb Inés Arrimadas, presidenta de Ciutadans, partit que es mostrava disposat a donar suport al govern com a part d'un pacte bilateral, segons finalment es va acordar dimarts a la tarda.

Així mateix, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), tot i anunciar la seva decisió de votar contra la pròrroga, esperava alguna reacció de Sánchez al seu anunci de votar no.

L'aposta de Sánchez de tirar endavant la pròrroga recolzant-se en el Partit Nacionalista Basc i Ciutadans –amb l'anunci en contra d'ERC– tot i l'amenaça de Casado era atractiva: convertir el PP, en cas de votar en contra, en irrellevant.

Les fonts consultades assenyalen que abans de l'ultimàtum de Casado es va estudiar "informalment" dins del govern començar a dissenyar la desescalada, una possible substitució de l'estat d'alarma. "Però no estava clar si seria possible, era només una possibilitat", va dir la font.

Plans de desescalada

Hi ha una dada d'última hora a considerar. Aquest dimecres, dia 6 de maig, les comunitat autònomes tenen de termini fins a les 14 hores per enviar al ministeri de Sanitat, a Madrid, els seus respectius plans de desescalada. Els governs han traslladat l'esborrany als diferents grups polítics en les seves respectives assemblees i parlaments.

Els detalls tècnics, doncs, seran analitzats pels governs autonòmics i els tècnics de Sanitat de manera bilateral.

Fonts coneixedores de les últimes dades estructurals del covid-19 assenyalen que si es tenen en compte les condicions plantejades –taxa de propagació de virus i nivell d'ocupació de llits d'UCI, entre d'altres–, entre dilluns i divendres de la setmana que ve ningú es quedarà fora de l'anomenada fase 1 de la desescalada d'inici parcial de certes activitats.