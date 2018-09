El Defensor del Poble demana "respecte a la neutralitat" dels edificis i espais públics

El Defensor del Poble, Francisco Fernández Marugán, ha emès aquest dilluns una resolució en la qual demana respecte al "principi de la neutralitat ideològica dels poders públics", en resposta a una demanda del diputat de Ciutadans al Congrés dels Diputats Juan Carlos Girauta.

Marugán considera, pel que fa a la presència de símbols com ara llaços grocs en edificis públics de la Generalitat i de diversos ajuntaments, que la neutralitat és "incompatible" amb la presència d'aquests símbols en edificis públics. Pel que fa als espais públics, considera que no hi pot haver un "monopoli o exclusió" d'altres símbols i expressa la seva "preocupació" pel "deteriorament de la convivència als espais públics a Catalunya".

En aquest sentit, esmenta la dona agredida al Parc de la Ciutadella el 25 d'agost passat i el càmera de Telemadrid colpejat en una manifestació per rebutjar la primera agressió. Per al Defensor del Poble, l'espai públic està sotmès a unes normes "per garantir que sigui compartit" i sosté que "els drets de reunió i manifestació o el de l'ús dels espais públics no són il·limitats precisament per reservar la seguretat i la convivència". En un comunicat, Fernández Marugán també ha comentat que seria "desitjable" que la Junta de Seguretat del dia 6 de setembre inclogui la polèmica sobre els llaços grocs.

L'executiu espanyol vol incloure aquesta qüestió en l'ordre del dia i el Govern hi és contrari, tot i que divendres el conseller d'Interior, Miquel Buch, va comentar que no es negarien a parlar-ne tot i considerar que "no és l'espai idoni".