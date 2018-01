Un home intenta provocar Puigdemont amb una bandera espanyola a Copenhaguen

Durant l'estada del president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, a Copenhaguen, un home l'ha intentat provocar, però ell no hi ha caigut. L'home ha gravat en vídeo com se li apropava Puigdemont en una cafeteria de la capital danesa, i li ha demanat que fes un petó a la bandera espanyola. Puigdemont ho ha fet, i ha dit que ell no té "cap problema" amb la bandera espanyola. Al final, l'home s'ha acomiadat del president dient-li: "Quan arribis a Espanya, la presó t'espera".