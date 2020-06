El mosso investigat per fer d'escorta de Puigdemont es nega a declarar davant el TSJC

El sergent dels Mossos d'Esquadra que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) investiga per suposadament haver fet d'escorta de l'expresident Carles Puigdemont mentre cobrava com a assessor a Interior s'ha negat a declarar aquest dijous en seu judicial. Lluís Escolà, que està investigat juntament amb el conseller Miquel Buch per malversació de fons públics i prevaricació, va ser contractat com a assessor uns nou mesos entre el 2018 i el 2019. Dimarts Buch, que sí que va declarar, va negar taxativament haver-lo contractat per res més que no fos fer d'assessor, i va assegurar que desconeixia què feia en el seu temps lliure.

Segons informa l'ACN, Escolà compta amb experiència en seguretat i ha treballat en empreses privades. Tal com argumenten fonts de la seva defensa, just abans de ser assessor d'Interior, com a mosso, va estar de baixa i va acumular moltes vacances no gaudides. Per aquest motiu, quan va ser nomenat assessor, un càrrec de confiança que no requereix concurs públic de mèrits, va poder viatjar a Bèlgica. A més, les mateixes fonts insisteixen que no tenia un horari fix, sinó que la seva feina consistia en aportar informes al conseller.

Buch va declarar dimarts que va triar l'agent com a càrrec de confiança perquè els seus assessors li van assegurar que tenia un perfil tècnic, experiència i coneixement del cos policial. També va assegurar que no tenia coneixement de les altres activitats de l'agent. En el mateix sentit, va justificar que els informes entregats pel sergent fossin de poques pàgines argumentant que ell ho havia demanat així perquè els documents li havien de servir com a pautes per situar-se ràpidament en algunes matèries tècniques. La Fiscalia considera que es tracta de textos creats en poc temps per intentar justificar la feina del mosso com a assessor, quan en realitat exercia com a escorta de l'expresident tot i que aquest estava en situació de "cerca i captura". Tant la defensa d'Escolà com la de Buch presentaran documents a la magistrada instructora, Mercedes Armas, en els pròxims dies per acreditar la feina del sergent.

No obstant, l'argument de Buch i la defensa d'Escolà xoquen amb les declaracions de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que dimarts va lamentar que Buch no hagués pogut assistir a la reunió perquè havia de declarar en seu judicial acusat de "fer la seva feina com a conseller d'Interior i prestar seguretat al president Puigdemont". Posteriorment fonts del Govern van explicar que Budó s'havia expressat malament.

El TSJC va admetre a tràmit la querella presentada per la Fiscalia, que va actuar a instàncies de Ciutadans. La instructora no ha imposat fiança i ha establert com a policia judicial en aquest cas la Comissaria General d'investigació criminal dels Mossos. El tribunal considera que el relat de la Fiscalia conté els "indicis suficients" per admetre a tràmit la querella i no descarta investigar més persones, detalla l'ACN.