Celaá, a Torra: "Diàleg sí i negociació també, però sobre el que uneixi tots els catalans"

Després de la conferència del president de la Generalitat, Quim Torra, en què ha reivindicat la negociació per un referèndum, la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá ha defensat que "diàleg sí i negociació també, però sobre el que uneixi a tots els catalans, nacionalistes i no nacionalistes". "Volem que s'uneixin amb el que els ha unit històricament: l'autogovern", ha apuntat Celaá, que ha considerat que "és el que uneix la societat catalana en el seu conjunt".

A més, Celaá ha afirmat que de la mateixa manera que se li exigeix diàleg al govern espanyol, ara l'executiu de Sánchez li demana a Torra "un diàleg amb tots els catalans". "Ens sembla que fa molta falta", ha expressat la portaveu, que ha afegit que "han de dialogar entre ells".

Una vegada més, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que estan disposats a "dialogar dins la legalitat" i ha lamentat que Torra hagi parlat pel seu públic i no per tots els catalans. "Hem escoltat un relat amb peces que corresponen al segle XIX i al XX, però no al XXI, relacionades amb el victimisme, amb el romanticisme", ha opinat la portaveu, que ha defensat que és un "relat independentista per a independentistes de forma exclusiva".

Pel que fa al possible no acatament de la sentència que ha anunciat Torra, Celaá ha apuntat que no vol parlar de futuribles, però que "el sistema judicial es garantista i té recursos". "Les sentències dels jutges s'han d'acceptar", ha insistit.

En aquest sentit, ha reivindicat que "és el moment de fer passos endavant i que el govern ho fa cada dia". "Hem començat a dialogar a les comissions bilaterals i per això treballem i volem seguir parlant i trobant solucions junts", ha reivindicat Celáa.

Sobre les crítiques de Torra a Espanya, la portaveu li ha contestat que "és una democràcia avançada amb una descentralització com Alemanya, Canadà o Estats Units" i que el poder judicial és independent". "Donem oportunitat a la política", ha sentenciat.