Junts vol que la Generalitat pugui fixar les condicions per expulsar immigrants amb delictes multireincidents

BarcelonaLa “delegació integral” de les competències d'immigració a la Generalitat de Catalunya va ser un dels desllorigadors de l'entesa entre Junts i el PSOE per als decrets del govern espanyol. Després del silenci absolut que van protagonitzar els juntaires durant la tarda de l'intens ple a Madrid, que va acabar en un comunicat, aquest matí diversos dirigents del partit s'han pronunciat sobre què implica, segons ells, l'acord amb el PSOE.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat a Catalunya Ràdio que a través d'una llei orgànica –via traspàs de competències del 150.2 de la Constitució– el Principat ha de poder decidir sobre els fluxos migratoris i permisos laborals, però també sobre si s'ha d'“expulsar immigrants en situació irregular reincidents”: “Hem de mirar en quines condicions se'ls pot fer fora”, ha comentat, recordant la demanda de diversos alcaldes del Maresme. Tot i això, ha posat l'accent en la “prevenció” d'aquests fenòmens d'inseguretat. “Catalunya és un sol poble, però és un país de drets i de deures: tothom que fa l'opció que aquest sigui el seu país i el dels seus fills ha de tenir els mateixos drets i els mateixos deures”, ha argumentat, per defensar que “qui la fa la paga”.

En tot cas, el dirigent juntaire ha deixat clar que des de la seva perspectiva les polítiques d'immigració han de posar l'accent en la “integració”, no pas en “l'enfrontament”, ha dit, que promouen formacions d'extrema dreta com la de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.

“Decisió política”

De totes maneres, Turull no ha concretat res més, escudant-se en què el que han fet ara és prendre la “decisió de gruix” de traspassar les competències a la Generalitat: “Hem de fer una bona llei orgànica”. La “importància” de la cessió total de les competències d'immigració també l'ha subratllat la líder de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. En una entrevista a RAC1, ha explicat que l'acord és el més important des del pacte del Majestic amb José María Aznar: “Han passat coses que no passaven des del 1997, quan es van aconseguir les competències de trànsit”. Laura Borràs, des de Telecinco, ha dit que la manera de negociar de Junts i ERC és “molt diferent” i que això es veu reflectit en els “resultats”.

Els tres dirigents han remarcat que les competències permetran a Catalunya fer-se càrrec dels permisos de residència i laborals i la decisió sobre els “fluxos migratoris” –en els quals hi ha hagut “molts problemes”, ha dit Nogueras–, tot i que aquestes facultats estan ja previstes a l'Estatut en coordinació amb l'Estat. També ha parlat de “l'aplicació del context normatiu europeu fronterer” i que la llengua és un punt “importantíssim” per a la integració.

En canvi, des del PSOE eviten confirmar tot el que explica Junts i s'escuden en què tots els detalls d'aquest traspàs de competències s'hauran d'incloure en la llei orgànica que les dues formacions s'han compromès a elaborar. El que sí que afirmen des del PSOE és que aquesta cessió no implica tocar cap aspecte de la Constitució. Junts ho havia plantejat com una delegació integral que podria xocar directament amb l'article 149 de la carta magna.

El Govern demana explicacions a la Moncloa

El Govern no tenia coneixement del pacte Junts-PSOE i aquest matí l'executiu ha demanat explicacions a la Moncloa, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ARA. Ha estat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, qui ha contactat aquest matí amb el ministre de Justícia, Félix Bolaños, perquè li desgrani la lletra petita del pacte. A hores d'ara, l'executiu no ha rebut cap informació. Fonts de l'executiu asseguren que són favorables a què la Generalitat tingui "totes les competències" perquè són independentistes, però demanen saber detalls del pacte, del qual no en van tenir coneixement fins que es va fer públic.

Amb tot, asseguren que no estan molestos ni amb Junts ni amb el PSOE si el pacte "és bo pel país", però demanen conèixer-ne la concreció perquè al final és la Generalitat qui ho haurà de gestionar. "Exigim al PSOE i al govern de l'Estat conèixer aquesta lletra petita i continuar treballant de govern a govern", ha afirmat Vilagrà en declaracions als mitjans de comunicació. "Qualsevol nova competència és benvinguda i treballarem amb serietat, com sempre, pel bé de la ciutadania", ha afirmat. La consellera, però, ha negat que es tracti de "cap traspàs".

La diputada d'ERC Teresa Jordà també ha estat més crítica amb Junts: “Això és un enunciat [...]. És senzillament una voluntat [...]. No estem a P1 de negociar amb el PSOE”, ha retret als de Carles Puigdemont en declaracions a TV3. Posteriorment, en una atenció als mitjans de comunicació, ha acusat Junts de "fer soroll" i els ha instat a fer pública la lletra petita del pacte perquè "s'ha de debatre". Fonts republicanes, de fet, insisteixen que de moment el que coneixen és una "declaració d'intencions polítiques". El líder d'ERC, Oriol Junqueras, per la seva banda, sense mencionar Junts, ha avisat que "abraçar els discursos d'extrema dreta que criminalitzen les persones migrants, lluny de resoldre les situacions de pobresa i exclusió, posa en risc la cohesió social".

El mes de setembre, en el debat de política general Junts va portar a votació una proposta de resolució en què defensava el traspàs de les competències en immigració a la Generalitat. En aquell moment, ERC hi va votar en contra perquè considerava que el text tenia un plantejament "racista", tot i que el partit defensa que la Generalitat tingui aquestes competències. El PSC també s'hi va oposar, al costat de la CUP, el PP, Ciutadans i Vox. Els comuns es van abstenir.

Després del pacte amb Junts, aquest dijous el PSC ha donat la benvinguda a la delegació de competències, tot i que ha avisat que caldrà veure quin ús en fa la Generalitat. "Tenim competències i no les exercim adequadament", ha advertit el líder del PSC, Salvador Illa, en declaracions a RAC1. El PSC, però, va votar en contra d'una proposta de resolució de Junts sobre el traspàs en aquesta matèria al setembre d'enguany, un fet al qual Illa ha tret ferro: "No recordo ni el context ni el motiu pel qual vam votar que no". En qualsevol cas, els socialistes s'han desmarcat de les declaracions d'alcaldes de Junts que demanaven expulsar immigrants reincidents al Maresme, com també han fet els comuns. La seva líder al Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrat poder exercir aquestes noves competències, però avisa que no ha de ser "per criminalitzar les persones migrants, com fa Junts". "Volem que Catalunya continuï sent la terra d'acollida que sempre ha demostrat ser", ha afirmat en un missatge a X.