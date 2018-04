Un jutge de Sabadell investiga dos caps de l’àrea metropolitana nord dels Mossos per l’1-O

El jutge de Sabadell que investiga l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant l'1-O ha citat a declarar com a investigats la cap de la policia catalana de la regió metropolitana nord dels Mossos d’Esquadra i al seu número 2 per la seva actuació el dia 1 d’octubre. Els atribueixen un delicte de desobediència.

La investigació es va obrir arran de la denúncia d'un particular que es queixava que els Mossos no haguessin actuat en un dels col·legis on es va poder votar pel referèndum. El magistrat ja havia prés declaració a diversos investigats i testimonis i ara ha decidit ampliar la causa als dos màxims responsables dels Mossos de la zona.

El jutge també ha demanat totes les comunicacions que es van produir aquell dia i ha ordenat a la Guàrdia Civil que faci un informe analitzant el seu contingut en relació amb l'1-O. També ha sol·licitat als Mossos que li expliquin si el cos va donar alguns mòbils als agents que estaven de servei durant la votació i ha demanat que s’identifiqui el número de telèfon, la titularitat dels aparells i quines patrulles el portaven.