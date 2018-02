La jutgessa arxiva la denúncia de la CUP per assetjament policial a la seva seu el 20-S

El jutjat 9 de Barcelona ha arxivat aquest dimecres al matí la denúncia de la CUP per assetjament policial a la seva seu el 20 de setembre. Després dels escorcolls de la policia espanyola a les seus de la Generalitat amb motiu de l'1 d'octubre, diversos agents es van desplaçar fins a la seu de la formació a Barcelona, al carrer Casp. Els militants, però, els van barrar al pas.

Segons informa la CUP en un comunicat, el jutjat ha decidit arxivar la denúncia al·legant que els agents de la Policia Nacional "es van limitar a intervenir el material propagandístic en compliment de la instrucció de la Fiscalia, sense que la duració de la intervenció policial es pugui entendre com a delicte", tot i no disposar, com va denunciar la CUP, d'una ordre judicial.

Els advocats del partit anticapitalista, quan van interposar la denúncia, van demanar que se citessin testimonis dels fets per deixar constància de la llarga estona -prop de 7 hores segons la formació- que els agents havien estat davant la seu, que no constava en l'informe redactat per la policia del mateix dia. La jutgessa que instrueix el cas, però, no ha acceptat les diligències, relativitzant la duració temporal de l'operatiu.

Per altra banda, la magistrada emmarca l'actuació policial, per ordres de la Fiscalia, “dins del seguiment que la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona venia realitzant en cerca d'activitats col·lectives i individuals relacionades amb el recolzament a la preparació i celebració del referèndum”, donant validesa a la intercepció de cartells del partit, tot i que la CUP no formava part del Govern i, per tant, el partit no estava afectat per la prohibició del Tribunal Constitucional.