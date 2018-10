La jutgessa processa Pessarrodona per desobediència greu

La magistrada del jutjat número 2 de Manresa ha tancat la instrucció contra el pallasso i regidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, i hi veu indicis de desobediència greu. Ara serà el ministeri fiscal el que haurà de decidir si acusa el regidor, o bé demana el sobreseïment del cas i, per tant, s'acaba arxivant.

De fet, aquest últim escenari és el que es va donar amb l'alcalde de Callús, Joan Badia, ja que la fiscalia no va trobar proves per incriminar-lo i va dir que el relat dels fets era confús. Per la seva banda, l'advocat de Pesarrodona, David Casellas, ha avançat a l'ACN que presentarà recurs contra la interlocutòria perquè, segons ha explicat, el text introdueix fets allunyats del motiu pel qual s'investigava Pesarrodona i creu que això provoca indefensió al seu client.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, va declarar dimecres passat per desobediència durant l'1-O, l'últim delicte de què se l'acusa. Durant l'interrogatori, Pesarrodona només va respondre les preguntes de la jutgessa, ja que la fiscalia no en va fer cap. A la sortida, el dirigent republicà va reiterar que aquest cas és una venjança per la foto que es va fer el 20 de setembre de l'any passat amb un nas de pallasso davant del departament de Governació i al costat d'una parella de guàrdies civils.

Aquest és un cas únic a Catalunya, perquè aquí va ser la mateixa jutgessa qui va actuar d'ofici, després que Pesarrodona, juntament amb els alcaldes de Callús i Fonollosa, presentés una denúncia per lesions als jutjats.