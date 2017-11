Qui és l'home que acompanya Carles Puigdemont a Brussel·les?

Carles Puigdemont s'ha deixat veure poc les últimes hores, però gairebé sempre que ho ha fet, una persona l'acompanyava. L'últim cop ha sigut aquest matí, quan una imatge difosa per Ràdio Nacional d'Espanya el mostrava esmorzant a la cafeteria Karsmakers, davant del Parlament Europeu. Qui és, doncs, l'home dels cabells blancs que aquests dies és l'ombra del president? És Josep Maria Matamala, empresari, amic íntim del president i històric dirigent de CDC a Girona.

Josep Maria Matamala -conegut afectuosament com a 'Jami'- i Carles Puigdemont es coneixen des de fa molt temps, des de l'època en què el primer era regidor i l'ara president encara periodista. Un article de Puigdemont que no va agradar a Matamala els va posar en contacte i va ser l'embrió d'una amistat que ha unit les dues famílies, fins al punt que, segons fonts properes, és habitual veure'ls els uns a casa dels altres.

De fet, segons explica el mateixa Matamala en un article del diari 'Empordà', quan el 9 de gener del 2016 Artur Mas va convocar Puigdemont d'urgència al Palau de la Generalitat per proposar-li assumir la presidència de la Generalitat, l'ara president el va trucar per demanar-li sisplau si es podia fer càrrec de les seves filles.

Matamala -ara fotografiat a Brussel·les- ja va ser vist amb Puigdemont en la que va ser la seva última imatge del president a Catalunya. L'empresari formava part de la taula en què va dinar Puigdemont dissabte a Girona, un dinar que es va acabar convertint en un bany de masses davant l'afluència mediàtica i popular a la plaça del Vi.

Un empresari dins d'una família lligada a la defensa del català

Després de deixar la política municipal, Matamala es va centrar en la seva vessant empresarial, en l'empresa Incatis SL -que organitza fires i esdeveniments gastronòmics i de la qual és des del 2005 administrador únic- i en Stein -de papereria i impressió.

L'acompanyant del president forma part de la família Matamala, fundadora de la llibreria Les Voltes, que va tenir un paper actiu en la lluita per la recuperació de la llengua catalana en els últims anys del franquisme i que encara ara prioritza l'edició en català. Ara convertida en fundació, l'any 2015 va aixoplugar el projecte de Constitució catalana de l'exjutge i exsenador Santi Vidal, amb la promoció del debat sobre el text a través d'actes i una pàgina web (Unanovaconstitucio.cat) en què es podia esmenar la proposta. Vidal, més tard, va ser apartat de la carrera judicial per haver fet aquesta tasca i, posteriorment, va dimitir d'ERC per haver dit en un acte públic que el Govern havia obtingut il·legalment les dades fiscals dels catalans.