La fiscalia s'oposa a la petició de llibertat de Jordi Sànchez i Joaquim Forn

La fiscalia no afluixa i no veu motius per concedir la llibertat a Jordi Sànchez i Joaquim Forn, sol·licitada després de declarar sobre el fons de la causa per rebel·lió davant el Tribunal Suprem el passat 11 de gener. Segons el ministeri públic, el risc de reiteració delictiva no s'ha reduï, segons ha avançat Ernesto Ekaizer. No va ser fins divendres passat que Pablo Llarena, el jutge instructor, va donar trasllat a les parts l'escrit de les defenses dels diputats electes de Junts per Catalunya, que van acatar sense embuts la Constitució i van assegurar que renunciaren a l'escó si el nou Govern independentista optava pel camí de la unilateralitat.

Sànchez i Forn queden en mans, doncs, de Llarena que haurà de decidir si contradiu el ministeri públic i atorga la llibertat provisional als investigats. Els precedents no acompanyen a l'optimisme i el fet que pel ple de constitució del Parlament els concedís el vot delegat encara que no l'haguessin demanat -ho va fer Oriol Junqueras- pot ser una pista de la resolució que acabi prenent el magistrat. En cas que Llarena els propers dies decidís canviar les mesures cautelars de Sànchez i Forn, però, negaria dues vegades en poc temps les peticions de la fiscalia, després que aquest dilluns ja rebutjés emetre una euroodre contra Carles Puigdemont per ser detingut a Copenhaguen.

De la seva banda, Jordi Cuixart encara no ha presentat el seu escrit sol·licitant la llibertat, tot i que es preveu que la seva defensa ho faci durant aquesta setmana.