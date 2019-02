Batet, sobre un pacte postelectoral entre el PSOE i Cs: "Veig bastant irreconciliables les dues posicions"

"Veig bastant irreconciliables les dues posicions". Així ha respost la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, al ser preguntada en una entrevista a RAC1 per un possible pacte postelectoral entre el PSOE i Cs. "És una de les forces polítiques més estèrils, no fan cap proposta. Són molt bons fent comentaris de l'actualitat però això no aporta res a la política", ha dit Batet.

La ministra també s'ha referit a la manifestació en contra del judici al Procés d'ahir dissabte a Barcelona i ha afirmat que, si l'objectiu de l'independentisme és la unitat, ella hauria volgut que haguessin convocat una manifestació que demanés la unitat de tots els catalans. "Crec que hem de trencar amb els blocs, que hem de començar a funcionar d'una altra manera, a integrar i buscar transversalitats", ha dit. Tanmateix, ha afegit que respecta les 200.000 persones que hi van assistir –segons les dades de la Guàrdia Urbana– perquè també formen part de la seva Catalunya, ha dit.



Encara sobre el judici, Batet ha respost als que insten Pedro Sánchez a retirar l'acusació de l'Advocacia de l'Estat que el poder executiu no pot interferir en el judicial, perquè la separació de poders és "fonamental" en un estat democràtic.

Un projecte polític "molt definit"

La ministra ha volgut treure ferro a les declaracions d'alguns pesos pesants del PSOE que han discrepat obertament de les decisions preses per Pedro Sánchez i ha defensat que el partit té un projecte polític "molt definit des de fa molt temps, que està compartit per tots els quadres i dirigents".

Batet ha explicat que té molts fronts oberts i qüestions pendents que vol continuar impulsant des del govern espanyol, motiu pel qual s'ha mostrat disposada a repetir com a cap de cartell del PSC. Ja n'ha parlat amb Miquel Iceta, que li ha proposat que torni a ser la candidata dels socialistes catalans a les generals.