La ministra d'Hisenda descarta un avançament electoral encara que no s'aprovin els pressupostos

La ministra d'Hisenda i Administracions Públiques, María Jesús Montero, ha garantit aquest dimecres que "no es produirà un avançament de les eleccions" encara que no s'aprovin els pressupostos. En una entrevista a 'Espejo público', la titular del ministeri ha assegurat que "amb pressupostos o sense, se seguiran promovent iniciatives polítiques que aprovin la majoria de la cambra". A més, Montero ha descartat que les eleccions generals coincideixin amb les andaluses, ja que la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, "vol unes eleccions amb clar accent andalús, separades de les generals".

Malgrat tot, Montoro creu que els pressupostos s'acabaran aprovant perquè "serà molt difícil resistir-s'hi". Entre les diferents propostes que ha destacat la ministra d'Hisenda s'hi inclouen un augment de l'IRPF per a les rendes superiors als 140.000 euros anuals i la possibilitat que les sicavs tornin a estar sota el control d'Hisenda.

Montero, a més, també ha opinat sobre l'avís que va fer el Fons Monetari Internacional (FMI) al govern d'Espanya dimecres passat. L'organisme va apuntar que lligar la pujada de les pensions tan sols a l'IPC " podria fer perillar la sostenibilitat financera del sistema". Aquest dijous, la ministra d'Hisenda i Administracions Públiques, María Jesús Montero, ha mantingut el discurs que les pensions aniran lligades a l'IPC, però hi ha afegit matisos.

"Hem de procurar que no tan sols ens surtin els comptes l'any vinent, sinó també els pròxims exercicis", ha dit durant l'entrevista. És per això que, a banda de lligar les pensions a l'evolució de preus, s'han de seguir altres línies "com ara la creació d'ocupació". A banda d'això, Montero ha afirmat que des del Pacte de Toledo s'està treballant amb "altres mesures" perquè els pensionistes no perdin poder adquisitiu i el sistema sigui sostenible.

Abans de les paraules de l'FMI, l'única veu discrepant dins el govern espanyol va ser la de la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que ja va defensar que no n'hi havia prou lligant les pensions amb l'evolució dels preus.