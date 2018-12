El primer ministre eslovè rebutja que s'utilitzi el seu país "com a exemple" per a Catalunya

El primer ministre eslovè, Marjan Sarec, rebutja que s'utilitzi el seu país "com a exemple" per a Catalunya. En una breu atenció als mitjans des de Brussel·les després de conversar amb Pedro Sánchez, Sarec ha assegurat que els eslovens són "legalistes" i que "sempre van actuar pacíficament i legalment". Ha afirmat que Catalunya és un afer "intern" de l'Estat i no té "paral·lelismes" amb la via que va emprendre Eslovènia el 1991 i que tenia "base legal" d'acord amb la Constitució de la República Socialista Federal de Iugoslàvia, que recollia el dret a l'autodeterminació de les repúbliques federades. A més, ha puntualitzat Sarec, "una gran majoria" dels eslovens, un 88,5%, va donar suport a la independència en el plebiscit.

En la mateixa línia que el primer ministre, l'expresident d'Eslovènia Milan Kucan va defensar en una carta a l'ARA que la via eslovena cap a la independència "va ser extremadament pacífica" i es va "emparar en el dret constitucional de l'autodeterminació". També va assegurar que a Eslovènia, la guerra li va ser "imposada", ja que "l'exèrcit iugoslau va atacar el país l'endemà de la proclamació de la proclamació de la independència". " L’agressió va durar deu dies i, desgraciadament, es van perdre 76 vides: 19 eslovens, 45 soldats de l’exèrcit iugoslau i 12 estrangers", explica Kucan.

Per altra banda, el primer ministre eslovè ha negat que hi hagi "cap reunió planejada" amb l'ambaixador espanyol i ha atribuït les informacions en aquest sentit a "malentesos", tot i que el mateix ministeri d'exteriors eslovè va confirmar dijous que l'eventual reunió, que va ser ajornada en dues ocasions, se celebraria la setmana vinent.

Sarec ha explicat que va trobar-se per primer cop amb Sánchez el 8 de novembre a Madrid i que, des de llavors, han mantingut una "bona relació". Després de la conversa que tots dos van tenir dijous a Brussel·les, l'eslovè ha afegit que també han parlat aquest divendres, moment durant el qual li ha transmès que estaria "encantat" que el cap de l'executiu espanyol visités Eslovènia. "Les nostres relacions són excel·lents", ha conclòs.