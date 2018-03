Iceta reconeix que, a dia d'avui, és "inviable" un govern de concentració a Catalunya

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, reconeix en una entrevista publicada aquest divendres a 'El País que la conformació d'un govern de concentració a Catalunya amb presència de tots els partits és a dia d'avui "inviable", però insisteix que "en algun moment" caldrà "acordar més enllà de les fronteres dels blocs".

En l'entrevista, Iceta explica que, tot i que a ell li va semblar bé plantejar en els mitjans de comunicació el debat sobre la necessitat d'un govern de concentració, al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, li va semblar "una proposta inviable i que algú podia interpretar que amagava una voluntat d'acord amb els independentistes".

Segons l'opinió d'Iceta, és "impossible" un govern de concentració o d'àmplies majories a Catalunya "si l'independentisme ni tan sols és capaç de votar a favor d'una resolució que condemna la violència".

Per aquets motiu, Iceta pronostica que el que "probablement" passarà és que la majoria independentista a la cambra crearà un Govern amb el suport per la seva majoria parlamentària.

Iceta també assenyala la inconcreció de la proposta dels 'comuns' d'Ada Colau per conformar un govern a Catalunya transversal i amb personalitats independents, i alhora considera que aquesta formació té "més predisposició" que el PSC "a acudir en auxili de l'independentisme".

El PSOE no donarà suport a cap candidat independentista "vingui d'on vingui"

Per la seva banda, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha assegurat en una entrevista a RNE que els socialistes no donaran suport a cap candidat independentista "vingui d'on vingui", a la qual cosa ha afegit que les forces independentistes no necessiten el PSOE per investir un nou president de la Generalitat. Així s'ha pronunciat Ábalos, en ser preguntat per la situació a Catalunya i, en concret, per si el PSOE donaria suport com a candidat al diputat del grup d'ERC al Parlament i exconseller socialista Ernest Maragall.

Sobre el futur candidat a la presidència de la Generalitat, el secretari d'organització del PSOE considera que no hauria de tenir càrregues judicials per tal que tingués disponibilitat absoluta per gestionar el govern a Catalunya.

En ser preguntat per la proposta del líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, d'un govern transversal amb persones independents, Ábalos ha deixat clar que del que cal parlar ara és d'investir un president i ha dit que si està pensant en algú en concret que digui qui.

Sobre si pensa, com el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que és "inviable" un govern de concentració, Ábalos ha comentat que, encara que "es podria pensar que, donada la situació de ruptura i amb risc per a la cohesió social, podria ser una forma adequada de recomposició", tot i això, i lamentablement, l'ambient polític segons el seu parer no permet aquesta fórmula.

També s'ha referit a la suspensió de la Barcelona World Race de vela davant les dificultats, segons els organitzadors, per trobar patrocini per la inestabilitat política, circumstància de la qual l'Ajuntament ha culpat el govern espanyol i que els altres partits han atribuït o bé al "procés" o bé a la gestió de l'alcaldessa, Ada Colau. "Per una cosa o una altra, Catalunya està perdent oportunitats per a la seva projecció", ha afirmat el líder socialista.