Els nacionalistes flamencs conviden Puigdemont al parlament belga davant la indignació de socialistes i democristians

Els nacionalistes flamencs han convidat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a participar en una conferència sobre Catalunya, que tenen previst organitzar el 27 de febrer al parlament federal belga. El diari Le Soir informa aquest dimarts que l'N-VA ha reservat una sala, tot i que la decisió està en mans de la junta de presidents, que es reunirà aquest proper dimecres. El diari belga ha consultat els portaveus del grup socialista i del democristià, que s'han oposat a la "instrumentalització del parlament federal per exaltar el separatisme", en paraules d'Ahmed Laaouej, portaveu del grup socialista, el partit que ostenta la presidència de la cambra.

"Estic sorprès i indignat. No veig on és el problema", els respon el portaveu de l'N-VA, Peter de Roover. "El senyor Puigdemont és un demòcrata, escollit democràticament, i pot seure en un parlament europeu per fer sentir la veu del poble català", subratlla. En declaracions a Le Soir, De Roover afegeix que els nacionalistes flamencs no s'han oposat mai a cap dels convidats proposats pels altres grups de la cambra.

L'N-Va ja va intentar al gener que Puigdemont participés en una conferència al parlament flamenc i aleshores també es va topar amb l'oposició de diversos grups parlamentaris. Els liberals i els democristians es van oposar a la compareixença i, davant la manca de consens, l'N-VA va renunciar a la proposta.