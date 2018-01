El partit nacionalista N-VA vol convidar Puigdemont al Parlament Flamenc per debatre sobre Catalunya

Els partits flamencs decidiran la setmana que ve si conviden Carles Puigdemont al Parlament Flamenc, amb seu a Brussel·les, per debatre sobre la situació política a Catalunya. El partit nacionalista flamenc, l'N-VA (Nova Aliança Flamenca), ha proposat convidar el president de la Generalitat, cessat pel govern espanyol amb l'article 155, a la Comissió d'Afers Exteriors de la cambra.

Els diputats de la comissió parlamentària ho van debatre aquest dimarts al vespre però no van arribar a un acord i, previsiblement, ho acabaran de decidir la setmana que ve. Segons explica l'agència de notícies Belga, el partit liberal (Open VLD) i el democristià (CD&V) no veuen clar que Puigdemont hagi de comparèixer i podrien vetar el debat.

El Procés català i la presència del president cessat a Bèlgica ha creat una certa tensió al govern de Bèlgica, format per una coalició de liberals francòfons i flamencs, democristians flamencs i nacionalistes flamencs. La N-VA veu amb simpatia el procés independentista de Catalunya i membres del partit han prestat ajuda logística a Puigdemont des de la seva arribada al país.

Romeva no va poder comparèixer

És habitual que la Comissió d'Exteriors del Parlament Flamenc convidi polítics estrangers a parlar sobre qüestions polítiques del seu país. De fet, la N-VA ja va proposar al setembre convidar el llavors conseller d'Exteriors, Raül Romeva, per debatre el Procés. Però el seu empresonament després de la declaració d'indepèndència per part del Parlament de Catalunya ho va impedir. "És per això que ara hem proposat escoltar Puigdemont", ha explicat el diputat flamenc de l'N-VA Karl Vanlouwe. En aquella ocasió, la resta de partits no s'hi van oposar.

El diputat ha explicat que el seu partit també ha proposat convidar l'ambaixadora d'Espanya a Bèlgica, Cecilia Yuste. En qualsevol cas, i en l'escenari que es produïssin les dues ponències, no es farien el mateix dia. "És lògic que puguem escoltar les dues parts", ha apuntat Vanlouwe a l'ACN.