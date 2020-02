La notícia serà en l’‘aplaudímetre’

Una de les disfuncions actuals del Procés és la manca d’espais autènticament transversals i apartidistes dins de l’independentisme. El Consell per la República -les cares visibles del qual són Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí- estan lligats a JxCat. A l’Assemblea d’Electes, la CUP hi té un paper preponderant. L’ANC està alineada amb les tesis unilateralistes i, per tant, no actua de lobi independentista, sinó de lobi dins l’independentisme. Només Òmnium manté, amb grans esforços, un cert paper aglutinador i de construcció de ponts. Per això l’acte d’aquest dissabte incomoda ERC i, més encara, la CUP, i serà llegit com una demostració de força de JxCat. Només si la concurrència s’esforça en igualar tothom en l’ aplaudímetre es podrà esvair aquesta sensació. I aquí és on podem trobar la notícia.