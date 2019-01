Els nou presos arribaran a Madrid el 29 de gener

Els nou acusats del Procés seran traslladats a la capital espanyola el pròxim dimarts 29 de gener. Segons han confirmat fons jurídiques a l'ARA, els acusats han estat informats de la data del trasllat aquest mateix matí.



L'arribada a Madrid, per tant, es suposadament, per assistir a l'obertura de la primera sessió del judici oral a la Sala de Plens del Tribunal Suprem.



Les fonts consultades per l'ARA expliquen que la data d'inici del judici, però, encara està per confirmar. Les defenses dels acusats tenien previst presentar els escrits aquest dimecres 16 de gener, però finalment cada equip ha optat per presentar-les pel seu compte en dates diferenciades.



Els advocats d'Oriol Junqueras s'han anticipat i l'han presentat aquest dilluns. Finalment, tots els escrits seran presentats demà, 15 de gener.