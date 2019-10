Sánchez manté el veto a Torra tot i la condemna a la violència

Sense contacte. Per segon dia consecutiu, el president espanyol, Pedro Sánchez, no va agafar ahir el telèfon al president de la Generalitat, Quim Torra. Després que dissabte la Moncloa condicionés el diàleg a la condemna de la violència per part de Torra -malgrat que ja ho havia fet-, Sánchez s’hi va tornar a negar ahir argumentant que el rebuig als aldarulls per part del president català no ha sigut prou contundent. I això que un dia abans Torra li havia escrit una carta per insistir-hi. “Vostè no m’ha de donar lliçons a mi de condemnar i lluitar contra la violència perquè jo, igual que el moviment independentista, he condemnat sempre totes les violències”, va dir Torra. Unes paraules insuficients per al govern espanyol: el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va subratllar que el president no ha condemnat de manera “rotunda i sense matisos” els disturbis a Catalunya i li va tornar a demanar que emeti aquesta condemna “sense adjectius”. També va dir que no cal prendre mesures extraordinàries a Catalunya, ja que considera que la situació és un “problema d’ordre públic”.

Lluny d’entaular una negociació, doncs, el govern espanyol limita el contacte, de moment, a la coordinació policial, i delega en el PSC qualsevol interlocució amb Torra. Ahir, el líder dels socialistes a Catalunya, Miquel Iceta, va moure fitxa i, a través d’una carta, va demanar al president que reuneixi la Taula de Diàleg entre les forces polítiques catalanes del Parlament abans de contactar amb Madrid. “Sense aquesta feina prèvia vostè no podrà pretendre parlar en nom del conjunt del país”, reflexiona Iceta en la carta, tancant la porta a qualsevol trobada a curt termini amb un Pedro Sánchez que està en plena competició electoral -pressionat pel PP i Cs, que demanen mà dura- a les portes del 10-N.

El PSC va emular ahir el discurs del PSOE i també va instar Torra a donar suport a tots els cossos de seguretat de l’Estat i a condemnar “qualsevol actitud incívica i violenta” relacionada amb els aldarulls. Des del Palau de la Generalitat, la resposta de la Moncloa va generar enuig. Torra va contestar a Iceta a través d’una altra missiva en què acusava Sánchez d’“amagar-se” darrere el líder del PSC i tornava a reclamar diàleg a la Moncloa. També afirmava que si fa temps que no es reuneix la Taula de Diàleg és perquè els socialistes van demanar esperar que s’acabés el període electoral.

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, hi va afegir en una entrevista a El suplement que “és rotundament fals” que el president i l’independentisme en general no hagin condemnat la violència. Ahir el president, després de la reunió del gabinet de crisi, va visitar l’Hospital Sant Pau, on hi ha ingressats sis dels ferits -entre els quals el policia en estat molt greu.

També va tornar a prendre la iniciativa ahir l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va reclamar a Sánchez i Torra que es reuneixin i fugin “del càlcul electoralista”. Colau va repartir responsabilitats entre els dos caps de govern. I, per la seva banda, la CUP convoca per avui a la tarda els càrrecs electes del país a Barcelona coneixent que JxCat i ERC no s’hi sumaran.

JxCat apuja el to contra ERC

Després de tornar-se a barallar públicament per la iniciativa del president del Parlament, Roger Torrent, de reunir-se amb Colau i entitats socials per encarar la situació, ahir la divisió va tornar a aflorar entre socis. La líder de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va assegurar en un acte de partit que “si no hi ha resposta institucional a la sentència és perquè alguns no han volgut”. Va criticar a més que les altres parts -en al·lusió a ERC- tenien “altres prioritats”. “No és just que qui boicoteja la resposta s’aprofiti de la manca d’unitat”, va reblar sobre el seu rival electoral el 10-N. Després d’un any i mig, els partits arriben sense resposta institucional a la condemna del Suprem.

Acord de mínims de sindicats i patronals

Foment, Pimec, CCOO i UGT van emetre ahir un comunicat de mínims per demanar “superar els blocs actuals” un cop s’ha fet pública la sentència del Tribunal Suprem. En el text, criden a “restablir els espais de convivència i cohesió social”. “La política -afirmen- està obligada a trobar els mecanismes per resoldre la complexa situació”. Tot seguit reclamaven que, “lluny d’intensificar les tensions”, s’han de buscar “solucions polítiques col·lectives i personals, com és el cas dels condemnats”. En privat, expliquen que cal buscar com “treure els presos”, tot i que en el document no ho diuen amb aquesta claredat.