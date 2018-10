Les crides a la unitat centren l'acte a la presó del Catllar

Unes 300 persones convocades per l'ANC i Òmnium s'han aplegat aquest vespre a l'aparcament de la presó de Mas d'Enric del Catllar –on hi ha l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell– per reclamar la llibertat dels presos polítics, en un acte auster on s'ha imposat una crida a la unitat dels partits independentistes. La presidenta d'Òmnium a Tarragona, Rosa Maria Codines, ha llegit una carta escrita per Forcadell on ha recordat, un cop més, que els Jordis estan empresonats "per haver liderat les manifestacions més multitudinàries d'Europa" sense "ni un paper al terra" i "perquè us tenen por".

L'expresidenta del Parlament, que ha llançat un missatge d'esperança als Jordis, ha animat a "no defallir", ha reclamat "unitat" i ha instat a "no permetre" que "la injustícia que cometen sobre nosaltres es converteixi en odi". I també Jordi Cuixart ha fet arribar la seva veu a través d'una carta en què ha afirmat que "és imprescindible que els partits independentistes vagin units" perquè "la repressió busca la divisió".

Cuixart ha reivindicat la no-violència i els moviments pacifistes com a camí que cal seguir i ha assenyalat que "el 80% de la societat catalana s'oposa al nostre empresonament", però que l'objectiu "no és sortir de la presó, sinó aguantar el pròxim embat de l'Estat". També ha manifestat que tornaria a fer tot el que ha fet i ha agraït tot el suport que ha rebut durant aquest any empresonat, entre crits de "Llibertat" dels concentrats.

En la mateixa línia s'ha expressat la carta de Jordi Sànchez, que ha començat precisament agraint que "us hem sentit moltes vegades" i elogiant que "la vostra dignitat ens manté dignes". "Us demano que continueu i [...] no dubteu a demanar unitat", de la qual cal tenir-ne cura –ha remarcat– perquè "sempre és fràgil". De la mateixa manera, Sànchez ha demanat oblidar "Vox i els amics de Casado, que si fos per ells ens voldrien cremats enmig de la plaça". Amb tot, ha receptat mantenir-se fort "en la reivindicació", sobretot ara que "arribarà el judici" en què només acceptarà l'absolució. Sànchez s'ha acomiadat, també entre crits a favor de la llibertat, amb la citació de "Llum als ulls i força al braç".

L'acte, que ha estat coordinat juntament amb la presó de Figueres i de Lledoners, ha comptat també amb intervencions musicals i lectura de poemes. Ha conclòs amb l'encesa de 365 fanalets: un per cada dia de presó dels Jordis.