Les dretes perden pistonada i Sánchez es consolida a les eleccions generals, segons una enquesta a 'El Periódico'

Ni les esquerres ni la triple dreta tenen assegurada la governabilitat després de les eleccions generals. Aquesta és la conclusió que es treu de l'enquesta publicada aquest dilluns a 'El Periódico' i que, tot i això, referma la victòria de Pedro Sánchez el 28 d'abril. I és que el candidat socialista continua sumant vots i assoleix els 128 escons per la forquilla baixa, a costa de la pèrdua de força d'Unides Podem, que se situaria en els 30-32 diputats. Així, mentre que el PSOE guanya entre 13 i 15 escons respecte del sondeig publicat al febrer, els de Pablo Iglesias en perden fins a vuit.





La fusió entre socialistes i Unides Podem obtindria 164 diputats, encara lluny de la majoria absoluta –situada en els 175 escons– però superior als 160 que, segons 'El Periódico', assoliria el front de dretes conformat pel PP, Ciutadans i Vox. En qualsevol cas, la suma dels dos partits continua sent insuficient per governar i Sánchez continua necessitant o bé el suport dels partits independentistes o bé dels taronges d'Albert Rivera. L'opció de pacte entre el PSOE i Cs permetria arribar a la majoria absoluta al Congrés de Diputats (176-182) segons el sondeig, però el partit de Rivera encara és el que acumula un percentatge més elevat d'indecisos.





Tot i que el Partit Popular de Pablo Casado creix fins a 10 escons per la forquilla alta (84-87) respecte a l'últim sondeig, l'ultradreta de Vox perd pistonada i cau dels 43-46 diputats previstos fins als 21-23. Els populars aconseguirien el 21% del pes electoral situant-se com a segona força al Congrés, però els de Pablo Casado haurien de fer front a una fuga notable de vots. I és que només el 43% dels electors que als comicis del 2016 van donar suport a l'expresident Mariano Rajoy donarien avui el seu vot a Casado. Una quarta part de l'antic votant popular està decidit a avalar l'extrema dreta de Vox (14,3%) i Ciutadans (10,6%).



A escala general, un de cada quatre votants es declara indecís i quasi el 40% del gruix d'electors asseguren que dubten entre una papereta o una altra. Un 6,3% dels votants declaren que ballen entre el PSOE o Unides Podem a l'hora d'efectuar el seu vot, seguit de les opcions PSOE-Ciutadans, amb un 5,3%, i PP-Cs, amb un 3,8%. La formació que comptaria amb un percentatge de fidelitat de vot més elevat seria Esquerra Republicana, amb un 63,2%, seguits del Partit Socialista (59,3%). La formació morada i Junts per Catalunya comparteixen lideratge per la cua, percebent una fuga de vot del 36,3%.



Pugna entre ERC i el PSC a Catalunya

Fins a vuit partits es disputen els 48 escons de què disposa Catalunya al Congrés de Diputats, tot i que la primera posició es debatrà entre ERC o el PSC. Per ara, i d'acord amb el sondeig d''El Periódico', els d'Oriol Junqueras guanyarien els comicis a Catalunya i assolirien els 14-15 escons, cinc més que en les eleccions del 2016. Una victòria que podrien arrabassar-li els socialistes que es posicionen amb 13-14 diputats. I és que la bona ratxa de Pedro Sánchez també l'aprofitaria la llista encapçalada per Meritxell Batet. Sigui com sigui, les dues forces milloren els resultats respecte a l'any 2016 i prendrien la primera posició als comuns de Jaume Asens, que perdrien fins a set escons i se situarien en una forquilla d'entre 5 i 6 diputats.



L'espai neoconvergent, encapçalat per Jordi Sànchez, en sortiria força malparat i passaria dels 8 diputats actuals als 4-5. No obstant això, el pitjor cop se l'endurien els populars de Cayetana Álvarez de Toledo, que perdrien 4 escons i n'obtindrien només 2.



En un altre sentit, Albano Dante Fachin podria convertir-se en diputat al Congrés de Diputats amb el Front Republicà. La candidatura encapçalada per l'exdiputat de Podem al Parlament de Catalunya aplega Poble Lliure (escissió de la CUP), Som Alternativa i Pirates de Catalunya.