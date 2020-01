Torra: "Ha arribat l'hora de plantar-nos i defensar la sobirania de la cambra"

Vint-i-quatre hores després que la Junta Electoral Central fes pública la decisió d'inhabilitar el president de la Generalitat, els diputats del Parlament han estat convocats d'urgència per a respondre a aquesta decisió insòlita. La sessió ha començat amb aplaudiments de part dels diputats quan el president de la Generalitat, Quim Torra, ha entrat a l'hemicicle, minuts abans que comencés el seu discurs per respondre a la inhabilitació com a diputat. Un discurs farcit de defensa de "sobirania", malgrat no concretar com esquivarà la resolució de la Junta Electoral que l'aparta com a parlamentari. "Ha arribat l'hora de plantar-nos i defensar la sobirania de la cambra", ha declarat el president, que s'ha compromès a mantenir-se al capdavant de l'executiu si compta amb el suport de la cambra. Així, ha afegit que la desobediència és una "obligació" davant la "injustícia": "Un deure del president del país".

Els grups independentistes han pactat una resolució per expressar el rebuig a la decisió de la Junta Electoral Central. El text s'ha registrat conjuntament per part de JxCat, ERC i la CUP aquest migdia, amb la intenció que es pugui votar després de la intervenció del president i dels grups en el plenari. Sobre el contingut, el text reafirma Torra com a president de la Generalitat i es reconeix que "l'únic marc jurídic aplicable" en aquest cas és el reglament del Parlament i la llei de presidència. També reivindica el dret a l'autodeterminació, la fi de la repressió i l'amnistia.

El president també ha fet dues propostes més: ha demanat que es torni a reunir l'assemblea de càrrecs electes (on només hi participen independentistes) per valorar la situació i s'ha sumat al que va plantejar ahir l'expresident Carles Puigdemont de fixar les condicions de la negociació amb l'Estat en una mesa dels partits independentistes.

La votació del text que han presentat JxCat, ERC i la CUP és, per a Torra, la "prova del cotó" sobre si els grups parlamentaris tanquen files amb la presidència de la Generalitat. El president ha instat l'oposició a guanyar la Generalitat a través de les eleccions o una moció de censura, però no a través de "torçar la llei". Però Torra també ha interpel·lat als comuns i els socialistes, que forjaran un nou govern a l'Estat. "És compatible una nova etapa de diàleg i la inhabilitació de l'interlocutor?", s'ha preguntat, a més de reptar a Pedro Sánchez a no impugnar la resolució que s'aprovi al Parlament en virtut del seu compromís amb la "desjudicialització" del conflicte. "Serà una primera prova", ha conclòs el president, posant també pressió a Esquerra, el seu soci de Govern, que ja ha confirmat l'abstenció per escollir president el líder del PSOE.

ERC es compromet en "blindar" el diàleg i la presidència de la Generalitat

La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha defensat durant la seva intervenció l'estratègia de la seva formació a Madrid. "Podem fer compatible la confrontació democràtica amb el diàleg i la negociació", ha assegurat, defensant la seva abstenció malgrat el context: "No serem el braç executor de la dreta i l'extrema dreta". En aquest sentit, ha estès la mà al president. "Lideri vostè la delegació catalana" en la mesa de negociació, ha dit Vilalta, comprometent-se a "blindar" tant la presidència de la Generalitat com el diàleg amb l'Estat.

651x366 La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, en la seva intervenció al ple. / MANOLO GARCÍA La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, en la seva intervenció al ple. / MANOLO GARCÍA

El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, però, ha protagonitzat un discurs dur cap als socialistes i als comuns, més enllà de criticar també la dreta i l'extrema dreta. "Vostès són còmplices", ha afirmat dirigint-se a Miquel Iceta, líder socialista, reptant-lo a demostrar que realment aposten per la via política votant en contra del suplicatori al Parlament Europeu de Carles Puigdemont i Toni Comín. "Fets no paraules", ha clamat, acusant també els comuns de només denunciar la "repressió" quan en depenen "cadires al ministeri".

Per la seva banda, la CUP ha reclamat la "desobediència ara i sempre" enfront "aparells de l'Estat" i que es confirmi Torra com a president i diputat. Alhora, també el cap de files, Carles Riera, també ha demanat que Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín exerceixin en "plenitud de drets" com a eurodiputats.

El PSC i comuns: contra la JEC

Torra ha trobat aquesta vegada una certa comprensió en el PSC i els comuns, grups que normalment són molt crítics amb la gestió del president català. El líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, ha carregat contra la decisió de la JEC i ha defensat que Torra només pot ser inhabilitat per "sentència ferma" i no per una decisió com la d'ahir de l'òrgan electoral. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha abonat la mateixa tesi però ha anat una mica més enllà definint la resolució de la Junta Electoral com "una aberració jurídica i un disbarat”.

651x366 El líder del PSC, Miquel Iceta, en la seva intervenció avui al Parlament. / MANOLO GARCÍA El líder del PSC, Miquel Iceta, en la seva intervenció avui al Parlament. / MANOLO GARCÍA

Tant el partit d'Iceta com el de Colau han fet referència al debat d’investidura que es celebra també avui al Congrés. El socialista ha defensat que el govern espanyol de coalició de PSOE i Unides Podem pugui veure la llum perquè s'obri una etapa de relacions entre l'Estat i la Generalitat "presidida pel diàleg". De fet, ha mostrat el seu "respecte especial" per Esquerra per estar disposada a facilitar la investidura de Pedro Sánchez amb la seva abstenció. Albiach ha criticat que la decisió de la JEC forma part "d'una guerra judicial i administrativa" contra un futur govern espanyol de Sánchez i Pablo Iglesias.

Cs: Torra és "expresident"

Ciutadans ha fet una intervenció diametralment oposada. La líder taronja a Catalunya, Lorena Roldán, ha avalat la decisió de la JEC i s'ha referit a Torra com a "expresident" de la Generalitat. Però també ha aprofitat el seu discurs per carregar contra el PSC pel fet que el PSOE hagi pactat la investidura amb Esquerra: "Deixin de donar ales a l’independentisme", ha exigit. Per Cs, la legislatura catalana hauria de donar-se per acabada i tornar a les urnes per deixar enrere "el circ" amb el que s'ha convertit al Parlament. El PP, per la seva banda, també ha tancat files amb la decisió de la Junta Electoral, consagrant la "separació de poders" i titllant Espanya de la "democràcia més avançada del món". "Prevaldrà sempre", ha assegurat.

Alteració de l'ordre del dia

Per tal de poder votar la resolució de JxCat, ERC i la CUP i la dels altres grups parlamentaris -n'han presentat els comuns i el PSC-, els independentistes han demanat una alteració de l'ordre del dia al principi del ple per incloure-ho a l'ordre del dia, on només estava prevista la compareixença del president. Ho han demanat en primer lloc JxCat, Esquerra i la CUP i s'hi han sumat els comuns i el PSC. Tanmateix, les peticions han generat objeccions a la bancada de Ciutadans i el PP, que consideren que el plenari no es pot reunir perquè estem fora del període de sessions (comença després de reis) i s'havia d'haver convocat la Diputació Permanent. "Presentarem un recurs d'empara al Tribunal Constitucional", ha anunciat el diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que primer també ha sol·licitat la reconsideració de la convocatòria del ple a la mesa del Parlament.

Però els canvis a l'ordre del dia no han acabat aquí. PP i Ciutadans s'han oposat a les peticions dels independentistes, però han demanat modificar l'ordre del dia per incloure dues proposicions de llei sobre parcs infantils i l'eliminació de mòduls prefabricats als centres educatius.