La policia belga obre un procés sancionador contra l'acte de Ciutadans a Waterloo

L'expresident Carles Puigdemont viu en un barri residencial tranquil de Waterloo que, des de la seva arribada, viu periòdicament amb la presència dels mitjans. Però diumenge passat l'acte mediàtic no va ser convocat per Puigdemont. Una comitiva de tot el grup parlamentari de Ciutadans va desplegar davant la Casa de la República una pancarta que deia: "La República no existeix, Puigdemont". Dos agents de policia vigilaven l'acte i, com confirmen les autoritats locals de Waterloo a l'ARA, han comunicat tres infraccions a l'ajuntament del municipi que es van produir durant la visita de la líder de l'oposició al Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas.

Les actuacions que la policia belga va considerar irregulars són tres. D'una banda, que es va celebrar una "manifestació" que no tenia "autorització" i, com a conseqüència, els agents de policia que es trobaven allà van obrir el que en la legislació belga s'anomena 'procés verbal' per celebrar una manifestació sense autorització i envair la via pública i la circulació còmode dels vianants.

La segona infracció detectada pels agents de policia és perquè durant la nit o matinada es va instal·lar un generador d'electricitat que va molestar els veïns. En tercer lloc, hi ha una infracció per estacionar malament un vehicle a la via pública, que les autoritats no confirmen que fos de Ciutadans.

Des de Ciutadans asseguren que no han rebut cap mena de notificació. Sobre el fet que la policia considerés que es tractava d'una manifestació, des del partit polític asseguren que es tractava d'una convocatòria de premsa, per les quals no es necessita convocatòria o autorització prèvia. Arrimadas va fer el seu discurs amb un micròfon de peu que també tenia uns altaveus. El més habitual en les declaracions davant la premsa a peu de carrer és que es facin directament als micròfons dels mitjans.

Una portaveu de l'Ajuntament de Waterloo explica que el procés habitual en aquest cas és que el funcionari competent estudiï els casos que la policia denuncia com a irregulars i estableixi el tipus de sanció o penalització. Hi entren en consideració factors com ara la "recurrència" dels fets, per exemple. En el cas de l'estacionament del vehicle, però, la sanció seria l'habitual. Tot i això, les mateixes autoritats asseguren que es tracta d'informació privada i que no poden detallar quina és la quantitat de les multes.