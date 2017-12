La política ja no entra als bars de Sant Vicenç

Als bars de Sant Vicenç dels Horts ja no s’hi parla de política. Els independentistes estan desinflats i una mica espantats, i els unionistes, emprenyats. “Ja has vist com està la cosa”, diu amb cara de circumstàncies el client d’un bar després que un altre ens hagi enviat a la merda només per haver-li preguntat què en pensa d’Oriol Junqueras. “No en vull ni sentir parlar”, renega. Es veu l’anís d’un glop i marxa.

El candidat d’ERC va néixer a Barcelona però quan surti de la presó d’Estremera tornarà a Sant Vicenç dels Horts, municipi on viu des que tenia dos anys. Tothom el coneix. En va ser l’alcalde des del 2011 fins al 2015 i va ser dels que es deixen veure. “Un dia, al supermercat, va ajudar la meva dona a omplir el carro de la compra”, recorda el Pedro, l’home que, discretament, accedeix a respondre’ns què en pensa del seu exalcalde. Ho fa fora del bar, amb l’excusa de fumar-se un cigarret. “És un bon home, una persona normal i corrent. Va ser un bon alcalde i és una bona persona”, assegura. La seva col·laboració amb aquest article és l’excepció. Molts veïns no volen parlar. La tensió generada pel Procés -l’organització de l’1-O i la posterior resposta irada de l’Estat- ha minat la concòrdia i ha fet emmudir els bars d’aquest municipi de 27.961 habitants on governa una coalició amb ERC. “Aquí parlem molt poc de política”, explica el Pedro, ensopit. Ell és fill d’immigrants, castellanoparlant, i té bastant clar el seu vot. “Jo voto Esquerra. Només per com ens han tractat des de l’Estat... -argumenta-. Però aquí no es pot dir que ets d’Esquerra”. “A la família també tinc problemes”, diu, acabant el cigarret. Som a la porta del bar Sedraní, al barri obrer de la Guàrdia. L’amo del bar, que no ha gosat intervenir mentre l’home de l’anís ens escridassava, descriu la situació actual quan el client ja no hi és. “Si hi ha gent parlant de política i entra algú, tothom calla immediatament”, diu. La resta de la clientela calla i tampoc volen parlar.

La terra cremada dels periodistes

Al centre de Sant Vicenç dels Horts s’hi sent parlar més català i s’hi poden trobar més independentistes. Però la prudència també s’ha imposat. “Cada cop es parla menys de política”, diu l’Àngel, l’amo del bar Quimeta, el que hi ha més a prop de l’Ajuntament. En aquell moment, surten per la televisió unes imatges d’arxiu de Junqueras però ningú les comenta. Un jove de la CUP entra a fer dos cafès amb llet. Després de xerrar una estona no deixa que reproduïm res del que ha explicat sobre el poble i els presos polítics. “Però ja sé que és igual, els periodistes acabeu fent el que voleu”, diu resignat. Altres mitjans de comunicació han passat abans pel poble i no tots n’han deixat un bon record. Parlar de política és cada cop més difícil a Sant Vicenç dels Horts -una realitat extrapolable a molts altres municipis- i fer-ho davant d’un periodista és encara més complicat. “Segur que treballes per a l’ARA, oi?”, pregunta la dependenta d’una pastisseria regentada per la família de Junqueras. “Van venir uns periodistes de la tele i no vam quedar contents”, diu.

Entre els seductors galets de xocolata blanca i els panettones que amb bon criteri s’han imposat entre els dolços de Nadal hi ha una parella que esmorza en una tauleta i que s’atreveix a parlar donant el seu nom i tot. Fotografies no. Ell es diu Isidre i ella Anna. L’Isidre coneix el Junqueras i la seva família. “Tots el coneixem, era l’alcalde! -diu, sorprès per la pregunta-. Aquí al poble, l’empresonament de Junqueras es viu igual que a la resta de Catalunya, amb l’única diferència que, a més d’empresonar el nostre líder, han empresonat el nostre amic”. L’Isidre assegura que el Junqueras “és una bona persona”. “El mouen sentiments positius, és noble i no es descontrola mai”, afegeix. Pel que fa als unionistes del poble, l’Isidre considera que encara que coneguin Junqueras i la seva família troben bé que estigui a la presó. “He sentit comentaris que no te’ls pots ni imaginar”, diu. L’estranya situació que es dona al poble és que “hi ha gent que el va votar com a alcalde, perquè ell va aconseguir convèncer molta gent no independentista, però que ara està d’acord amb el fet que estigui a la presó”. El 21-D Ciutadans va superar ERC per gairebé deu punts.

El PSC va denunciar a la Junta Electoral que al balcó de l’Ajuntament hi havia una pancarta que demanava la llibertat dels presos polítics i l’òrgan judicial va obligar a retirar-la. “Diuen que els sap greu que el Junqueras sigui a la presó i en canvi volen que es retiri la pancarta que demana la seva llibertat”, denuncia un altre veí.

“Arribarà fins al final”

L’Isidre està convençut que Oriol Junqueras arribarà “fins al final”. El líder d’ERC és en presó preventiva des del 2 de novembre, acusat de rebel·lió, sedició, malversació i desobediència. El poden condemnar a més de 30 anys. En la mateixa situació es troben Joaquim Forn, conseller d’Interior, i Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Josep Rull, Carles Mundó i Dolors Bassa també s’enfronten a aquests càrrecs però no estan en presó preventiva. El context ha tensat molts pobles i ciutats i ens han pres als periodistes una de les millors fonts d’informació: els bars. Als de Sant Vicenç ja no es parla de política.