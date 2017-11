El portaveu de Poble Lliure declara als jutjats acusat d’enaltiment del terrorisme

El portaveu de Poble Lliure, Guillem Fuster, ha declarat aquest matí als jutjats de Sabadell acusat d’ enaltiment del terrorisme per haver participat en un acte celebrat el febrer d’aquest any a Castelló de Farfanya (La Noguera) d’homenatge a Julià Babia, històric militant independentista del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) mort fa 30 anys. La raó de la citació judicial és que, segons la fiscalia, Babia formava part de l’organització Terra Lliure, considerant que homenatjar la seva figura és enaltir el terrorisme. Al sortir de la declaració, Fuster ha denunciat una persecució i una “causa general” contra l’independentisme, sobretot dels moviments d’esquerres, i ha reiterat que no està demostrat que Babia formés part de Terra Lliure.

“Hem insistit que en Julià no tenia cap sumari ni cap detenció que el vinculés amb aquesta organització”, ha afirmat Fuster, afegint que l'Estat vol vincular tot l’independentisme amb “violència política i terrorisme”. “L’acusació d'en Julià es va fer en base a rumorologies al voltant de l'independentisme combatiu dels anys 80 i 90”, ha assegurat. En aquest sentit, Fuster ha reivindicat la figura de Babia com un militant “del nostre poble” i com una persona “estimada” que “ho va donar tot fins a les últimes conseqüències”, i ha sentenciat que el moment que viu Catalunya és “gràcies a tot el que va fer ell” i la seva generació. “Em sap greu que no pugui ser avui entre nosaltres per veure tot el que està fent el nostre país”, ha afirmat, afegint que ara toca treballar per “guanyar-nos la república”.

Per la seva banda, l’advocat de Fuster, Jordi Busquets, ha explicat que les declaracions dels encausats es traslladaran ara al jutjat central que instrueix la causa, que prendrà la decisió de si segueix endavant amb aquest procés judicial o l'arxiva. “Confiem en que s’arxivi la causa perquè creiem que no té cap mena de sentit, i si cal anar a Madrid a defensar-nos hi anirem”, ha afirmat Busquets, que ha qualificat la causa de “política” i plena d’elements “estranys”. De fet, Busquets ha destacat que un dels investigats és Marcelí Canet, persona que no va ni arribar a assistir a l’acte ja que porta temps fora de la vida pública. “Aquesta causa és el resultat d’un atestat de la Guàrdia Civil fet des d’un despatx de Madrid que ni tan sols va assistir a l’acte”, ha assegurat.

Fuster està investigat juntament amb altres militants més, com ara Ferran Dalmau i Toni Casserras, que jan han declarat, o el fins ara diputat de la CUP, Albert Botran, que com a aforat havia de ser cridat a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), condició que ha deixat de tenir.

El portaveu de Poble Lliure ha rebut l’escalf d’unes desenes de persones de l’organització que li han donat suport a l’entrada i sortida dels jutjats. “Seguirem fent una defensa política de la gent que ha estat a la presó, exiliada i que ha donat la vida per la causa” ha assegurat Fuster, que, entre aplaudiments i crits de “No esteu sols”, ha afegit: “Ara toca pensar amb la gent que tenim a la presó i a l’exili”.