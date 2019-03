La presa de possessió de les noves conselleres de Presidència i Cultura serà dilluns que ve

Elsa Artadi ha protagonitzat aquest dimarts la seva darrera roda de premsa com a portaveu del Govern i consellera de la Presidència, ja que a finals d'aquesta setmana, probablement diumenge, abandonarà el seu lloc per fer el salt a la política municipal de Barcelona com a número dos de l'exconseller Joaquim Forn a les eleccions del 26 de maig. També ho farà la consellera de Cultura, Laura Borràs, per fer tàndem amb Jordi Sànchez a les eleccions generals del 28-A que, com Forn, també és a la presó i afronta el judici per l'1 d'octubre.

El nomenament de les noves conselleres, segons ha informat Artadi, es produirà dilluns que ve, amb la conseqüent presa de posssesió al Palau de la Generalitat. "Juntes deixarem el Govern igual que juntes vam entrar, aquesta serà la nostra última setmana", ha dit la portaveu.

651x366 Jordi Sànchez i Laura Borràs guanyen força per liderar la llista a Barcelona de JxCat el 28-A / ACN Jordi Sànchez i Laura Borràs guanyen força per liderar la llista a Barcelona de JxCat el 28-A / ACN

Tal com va avançar l'ARA, qui substituirà Elsa Artadi serà l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, que també assumirà la funció de portaveu de l'executiu -malgrat que s'havia platenjat separar aquestes funcions-. Encara no està clar el nomenament de la nova titular de Cultura, que serà una dona, i que s'ha consultat amb l'exconseller exiliat Lluís Puig i també la mateixa Borràs. Entre els noms sobre la taula hi ha Iolanda Batallé, directora del Llull; o les directores generals dels departaments Àngels Ponsa o Àngels Torra. Qui té la darrera paraula, però, és el president, Quim Torra, i segons fonts de l'executiu s'han plantejat també altres noms.

Amb la sortida d'Artadi i Borràs de l'executiu ja seran tres consellers que des que va començar la legislatura han abandonat el Govern de la Generalitat arran de la convocatòria de cites electorals. El primer va ser Ernest Maragall que, sent conseller d'Exteriors, va passar a encapçalar la candidatura d'ERC a Barcelona. En substitució d'ell, va aterrar al Govern Alfred Bosch, fins llavors cara visible dels republicans a la capital catalana.