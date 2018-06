El president de Pimec sosté que acostar els presos seria un gest "significatiu" per tornar a la "normalitat" política

El president de Pimec, Josep González, ha argumentat que l'acostament dels polítics presos seria un gest "fàcil" i "significatiu" per propiciar una "situació de distensió" que permeti "entrar en una fase de més normalitat" política. González ha demanat als governs català i espanyol que facin "gestos" que "convidin l'altra part a millorar la situació". "Potser té més gestos importants a fer Madrid, però penso que totes dues parts poden fer-ne més", ha opinat. En una entrevista amb l'ACN, coincidint amb la reelecció automàtica de González aquest dimarts al capdavant de Pimec, ha dit que cal aprofitar "la circumstància extraordinària" que suposa el fet que hi ha "dos presidents del govern nous".

Concretament, el president de la patronal catalana de la petita i mitjana empresa ha opinat que la derogació del decret que facilita el trasllat de seus socials fora de Catalunya seria un gest "fàcil per part de Madrid". "No dic que sigui el més important sinó que és fàcil de fer", ha puntualitzat.



Sobre l'acostament dels polítics presos a Catalunya, González ha dit que seria un gest "fàcil" i "significatiu", però també ha considerat que un possible alliberament seria un "procés més complex" amb el qual hi hauria "més lentitud". També ha demanat al govern de Pedro Sánchez que faci "gestos econòmics" com potenciar l'eix ferroviari mediterrani i millorar l'import assignat a les infraestructures de Catalunya. D'altra banda, el president de Pimec també ha afirmat que per part de Catalunya "no tot s'ha fet encertadament" i ha dit que es poden fer "reflexions" sobre la crisi del mes d'octubre.

Sobre la situació econòmica des de l'1-O, González ha afirmat que "globalment no s'han perdut inversions", però ha matisat que és "difícil" poder assegurar "que no se n'ha perdut cap" perquè "les inversions són molt sensibles". "Que s'hagi retardat alguna inversió, pot passar", ha dit, però ha insistit que hi ha molts factors que intervenen en aquest tipus de decisions, com les infraestructures o el sistema tributari. "No em preocuparia gaire d'aquest tema", ha conclòs. Segons González, Catalunya "va bé" i cal centrar-se a treballar perquè "vagi encara millor" i "lluitar per la potència econòmica que és Catalunya". González s'ha tornat a desmarcar de les valoracions econòmiques de la patronal catalana de les grans empreses, Foment del Treball, i ha recordat que els trasllats de seus socials no són trasllats de seus productives.