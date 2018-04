El president encaixa en la ‘doctrina’ del magistrat Llarena

La delegació de vot de Carles Puigdemont encaixa en la doctrina habilitada pel magistrat Pablo Llarena, que al gener va avalar que Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sànchez deleguessin el seu vot perquè estaven en presó preventiva. Així ho interpreten fonts del Tribunal Suprem (TS) i del Tribunal Constitucional (TC) consultades per l’ARA.

La delegació del vot de Puigdemont, afegeixen fonts del TC, tampoc incompleix les mesures cautelars imposades pel tribunal en relació amb la seva investidura. “En tot cas, s’està fent una interpretació més favorable per als seus drets de participació”, assenyala la font. Llarena ha situat Puigdemont en una posició anàloga a la dels altres tres processats citats des del moment que va admetre la seva personació en el cas després que fos empresonat a Alemanya. S’ha notificat a la defensa de Puigdemont la interlocutòria de processament, i aquesta l’ha recorregut en reforma davant del magistrat.

La doctrina Llarena es va exposar en la interlocutòria dictada pel magistrat el 12 de gener per respondre a la petició de Junqueras, Forn i Sànchez, que sol·licitaven autorització judicial per abandonar la presó i assistir a les sessions de constitució i investidura al Parlament. El magistrat els va denegar el permís, però va admetre en la seva resolució l’existència d’“interessos constitucionals en conflicte”, entre el dret de representació i la mesura cautelar de presó preventiva per evitar el risc de reiteració delictiva. Va proposar, per tant, “restringir” el dret de representació fent ús de l’article 93.2 del reglament del Parlament, segons el qual “els diputats poden delegar el seu vot en els casos d’hospitalització, malaltia greu o incapacitat prolongada degudament acreditades”.

Amb tot, el debat sobre la delegació de vot de Puigdemont no té recorregut senzillament perquè la seva inhabilitació, com la dels altres sis diputats, arribarà aviat. El magistrat Llarena s’afanya a desestimar -probablement la setmana que ve- els recursos de reforma presentats contra la seva interlocutòria de processament i obrir la via per al recurs d’apel·lació davant la sala de recursos del TS. Fonts consultades per l’ARA assenyalen que aquests recursos d’apel·lació seran, al seu torn, resolts en una única interlocutòria, potser a primers del mes de maig. En cas de ser desestimats, l’ordre de processament es podrà considerar ferma. Això implica que Llarena hauria de reflectir en una interlocutòria la suspensió automàtica dels cinc diputats processats a la presó. Com que es tracta d’una suspensió provisional, cap dels diputats perd l’acta. Per tant, no correrà la llista perquè siguin substituïts. Els diputats sobiranistes -els que són a la presó i a l’exili- hauran, doncs, de renunciar ells mateixos a l’acta si volen garantir-se la majoria al Parlament.