Els presos polítics ja podran passar aquest cap de setmana a casa

Les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Wad-Ras han determinat aquest dijous que els presos polítics ja puguin passar a casa el cap de setmana en aplicació del tercer grau penitenciari. La Generalitat els ha classificat en el règim de semillibertat aquesta mateixa setmana i la decisió és executiva de manera immediata, així que tot feia preveure que no haurien d'esperar per poder dormir per fi a casa, encara que siguin només tres dies per setmana. Un dels dubtes que quedaven per aclarir precisament era si la sortida de la presó es limitaria al cap de setmana (dissabte i diumenge) o també s'hi afegiria el divendres, com ha estat finalment.

A tots ells se'ls han establert mesures de control i seguiment i la Generalitat recorda que el temps que estiguin fora de la presó els interns en tercer grau podran "treballar i tenir una participació plena i responsable en la vida social i familiar".

Divendres sortiran al matí per treballar o fer voluntariat –en el cas de Carme Forcadell i Jordi Sànchez– i ja no hauran de tornar a les presons fins dilluns. Si la Fiscalia recorre el tercer grau dels presos –com va avançar que faria fa setmanes– serà el jutjat de vigilància penitenciària el que decideixi si revoca o no la nova situació. La qüestió podria arribar fins al Tribunal Suprem, que com a tribunal sentenciador és qui té l'última paraula.

Durant el judici del Procés, la Fiscalia va demanar precisament al magistrat Manuel Marchena que fixés una clàusula prevista a la llei per evitar que els presos polítics poguessin obtenir el tercer grau abans d'haver complert la meitat de la condemna. El tribunal va rebutjar la petició al·legant que el sistema ja tenia les eines pertinents per poder controlar quan podrien optar a la semillibertat els condemnats per sedició.

Fa més de 1.000 dies que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són a la presó, una xifra a la qual s'acosten ràpidament Oriol Junqueras, Joaquim Forn i la resta de presos polítics. Ara bé, només n'hi ha tres que de moment hagin superat la quarta part de la seva condemna. Una situació que si bé no ha condicionat la decisió de la Generalitat de concedir-los el tercer grau, sí que podria tenir influència en la que acabi prenent la justícia. Fa poques setmanes, per exemple, el Tribunal Constitucional va rebutjar alliberar els presos polítics mentre decideix sobre els seus recursos contra la sentència argumentant que els queden més de cinc anys de presó per complir.