El no als pressupostos de l’Estat posa en perill els de Catalunya

El no dels independentistes als pressupostos de l’Estat, que es va consumar dimecres amb el veto de la seva tramitació al Congrés, té una derivada pel Govern de Catalunya: li complica encara més l’aprovació dels seus comptes per aquest 2019. Després que els comuns s’aixequessin de la taula de negociació i que l’executiu anunciés una contraproposta per tornar a encaminar les converses, ahir la formació lila va rebutjar tenir més trobades amb el Govern i van instar el vicepresident, Pere Aragonès, a portar els pressupostos al Parlament. “Ja no som en temps de reunions de despatxos a porta tancada, és el moment del debat en seu parlamentària”, van assegurar fonts dels comuns a Europa Press. Des del grup que lidera Jèssica Albiach censuren l’esmena a la totalitat que ERC i el PDECat van presentar contra els números de Pedro Sánchez, asseverant que això redueix els “recursos” per a la Generalitat i allunya encara més el projecte del seu model.

Davant de la negativa dels comuns a iniciar, de nou, les negociacions, fonts del departament d’Economia expliquen a l’ARA que el Govern té la intenció d’exposar el seu projecte de pressupostos, malgrat que fins ara havia dit que si no tenia el suport assegurat no els presentaria. Ara bé, el dubte és si el portarà al consell executiu i al Parlament per sotmetre’l a un primer debat a la totalitat o si només optarà per exposar-lo públicament. La decisió és clau per les conseqüències que comporta. En el primer cas, es reproduiria el que ha passat al Congrés i els comptes quedarien guardats en un calaix. En el segon escenari, el Govern no passaria el tràngol de veure tombats els pressupostos per part de l’oposició i l’explicació dels pressupostos en societat es convertiria en una eina de pressió als comuns. I és que aquest projecte, expliquen fonts de Vicepresidència, incorporaria part de la reforma fiscal que reclamen.

“Han fet com [Carmen Calvo], són ells que s’han aixecat de la taula”, critiquen des del departament que pilota Pere Aragonès. “Hauran d’explicar perquè no volen uns pressupostos socials”, afegeixen altres fonts de la conselleria. La decisió final sobre l’estratègia a seguir es prendrà entre avui i dilluns, informen des de Vicepresidència.

El curs de les converses

Sigui quina sigui la proposta que faci el Govern, els comuns ja han decidit que no tornaran a la negociació bilateral. A parer seu, ara és l’hora dels “llums i taquígrafs” i recelen de més trobades de “despatxos”. Per portar el debat a l’esfera parlamentària, el grup d’Albiach ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, al plenari i el vicepresident, Pere Aragonès, a la comissió d’Economia. Una petició que, en el cas del cap de l’executiu, també ha fet el PSC per explicar perquè encara no ha presentat el projecte pressupostari d’aquest any. “Volem debatre sobre les necessitats dels catalans i de la irresponsabilitat d’haver dit no als recursos dels pressupostos de l’Estat”, va denunciar dimecres per Twitter la portaveu del PSC, Eva Granados. Al seu torn, el PP també ha presentat una moció perquè es presentin els comptes abans del mes d’abril.

Els comuns eren el soci prioritari del Govern per aprovar els pressupostos després que la CUP s’autodescartés de la negociació. La formació ha estat en converses amb tots els departaments de la Generalitat des de fa mesos per analitzar les possibilitats d’obtenir més recursos. Sigui com sigui, a finals de gener van decidir trencar la negociació perquè Economia no acceptava les seves propostes en fiscalitat. De fet, Aragonès ja ha tancat la porta a apujar l’IRPF a les rendes altes, tot i que l’executiu ara s’obre a introduir reformes fiscals que puguin acontentar la formació lila.

De totes maneres, des d’un primer moment els comuns havien lligat les converses als pressupostos de l’Estat i, en menor mesura, als de l’Ajuntament de Barcelona, com a moneda de canvi per donar llum verda als comptes de la Generalitat. Una posició similar a la que mantenia el PSC, que s’obria a negociar-los si els independentistes donaven el sí al govern de Pedro Sánchez. Si Aragonès no se’n surt, el Govern funcionarà aquest any amb els números prorrogats des del 2017.