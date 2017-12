Rull i Turull criden a omplir les urnes per alliberar els presos i restituir el Govern: "Hi deixarem la pell"

Arribats ahir a la nit de Madrid de la presó d'Estremera, els consellers Jordi Turull i Josep Rull han comparegut aquest dimarts en una emotiva roda de premsa en què s'han conjurat per guanyar les eleccions del 21-D, restituir el Govern i alliberar els empresonats. Els consellers, que han rebut l'escalf dels candidats de la llista de Junts per Catalunya, han afirmat que "hi deixaran la pell". "Avui estem tristos pels companys que hem deixat a la presó. Gent d'un servei públic insubornable. El comiat amb el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Joaquim Forn va ser molt dur i molt colpidor. No pararem fins que els veiem lliures", ha afirmat Josep Rull tot just començar la roda de premsa. Turull, també visiblement emocionat, ha assegurat que van poder veure el vicepresident i el conseller Forn, amb qui compartien centre penitenciari, i els van fer una promesa: "Us traurem d'aquí".

Segons els consellers, només tenen dues tasques des d'ara fins al 21 de desembre: "Treballar perquè el president Puigdemont torni i perquè els empresonats surtin". "Estem a disposició de la campanya les 24 hores del dia", ha afirmat Turull. "Treballarem totes les hores que faci falta perquè els presos recuperin la llibertat", ha repetit Rull. És per això que han assegurat que en aquestes eleccions hi ha d'haver una "gran explosió de dignitat" a les urnes perquè sigui el poble de Catalunya el que faci visible la voluntat que surtin els presos polítics i que torni el Govern de Catalunya i Puigdemont a la presidència.

Davant del jutge: en contra del 155

En ser preguntats per la seva estratègia de defensa davant del jutge, Turull ha assegurat que van afirmar que estan en contra políticament de l'article 155, malgrat l'acatessin, i que es guanyarà "per la via de les urnes i les paperetes". "No estarem condicionats" per la situació judicial durant la campanya electoral, ha afirmat el conseller, que ha cridat a "derrotar" la intervenció de l'autogovern el 21-D.

La roda de premsa ha tingut sorpresa: la connexió en directe amb el president Puigdemont i els consellers exiliats a Brussel·les. Els han transmès l'escalf i la voluntat també de treballar per la llibertat dels presos i la victòria a les eleccions del 21 de desembre. També eren presents, a Barcelona, la vicepresidenta del PDECat, Neus Munté; la coordinadora, Marta Pascal; el coordinador d'organització, David Bonvehí, i l'exconsellera Irene Rigau.

"Et passaràs tant de temps aquí que t'aprendràs la interlocutòria de la jutge de memòria"

Els consellers han explicat les seves experiències a la presó d'Estremera, en què es passaven entre 16 i 18 hores tancats a la mateixa cel·la. "Les hores passen molt lentes i rebre l'estima amb les cartes ha estat molt important. Quin gran poble que tenim i quina gent més extraordinària que tenim", ha afirmat Rull. Turull ha demanat que la gent contnuï enviant cartes als que estan empresonats perquè fa menys dura l'estada a la presó. Tots dos han lloat la professionalitat dels treballadors del centre penitenciari d'Estremera. Una professionalitat, però, que no van tenir en un primer moment després de sortir de l'Audiència Nacional.

Rull ha relatat la seva vivència des que la jutge Carmen Lamela va comunicar-li l'entrada a la presó fins que va arribar al centre penitenciari d'Estremera. En saber la decisió, Rull va passar per una porta, van treure-li tot i el van emmanillar. El van portar en un furgó policial sense cinturó, això sí, amb un tracte "correcte" dels policies. Ara bé, va tenir una molt mala experiència en arribar a la presó de Madrid 4, el primer lloc on el van transportar abans que Serveis Penitenciaris decidís ingressar tots junts els consellers a Estremera. "El funcionari em va dir: 'Se us ha acabat la tonteria [...]". I quan li va entregar la interlocutòria d'ingrés a la presó, va afirmar: "Et passaràs tan de temps aquí dins que te la podràs aprendre de memòria".

"Ens han volgut humiliar però no ens hem deixat humiliar", ha dit Rull. "Sortim amb la nostra dignitat i les nostres conviccions més forts que mai", ha asseverat. El conseller Turull també ha deixat clar que no tenen "cap rancúnia" sinó que volen convertir tot el que ha passat en "esperança".

També ha afegit que s'han trobat "molta humanitat" per part dels presos, malgrat els delictes greus que hagin comès. El conseller ha explicat que els transmetien perplexitat perquè no entenien què feien allà a Estremera i que, en sortir, van rebre el seu escalf amb aplaudiments i abraçades.

Què és el que més han trobat a faltar?

En un to més personal també han explicat el primer que han fet en sortir i el que més han trobat a faltar durant la seva estada a la presó: veure aquells que s'estimen. Turull avui ha portat la seva filla a l'escola ¡ Rull ha convidat a tothom a "menjar-se a petons" els fills. També han trobat a faltar –han assegurat– el "relat" dels mitjans catalans, ja que a la presó només veien les televisions espanyoles en què, han afirmat, només se sentia Rajoy parlant de la "restitució a la normalitat" amb l'aplicació de l'article 155 mentre es miraven l'un a l'altre dins la cel·la.

Revivint aquesta experiència s'han conjurat perquè en el seu projecte polític no hi tinguin cabuda els empresonaments per idees.

Reunió amb el comitè estratègic

Turull i Rull van arribar ahir a la nit de Madrid i aquest matí ja s'han incorporat en la trobada del comitè estratègic de la campanya de Junts per Catalunya.

El jutge Pablo Llarena del Tribunal Suprem va decretar ahir la seva llibertat a canvi d'una fiança de 100.000 euros, juntament amb els consellers d'ERC Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa i la consellera del PDECat Meritxell Borràs, que no es presenta a les eleccions. Tanmateix, el magistrat ha deixat en presó preventiva el conseller Joaquim Forn, que també va a la llista de Junts per Catalunya; el número 2 de la candidatura, Jordi Sànchez; el vicepresident, Oriol Junqueras, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart.