El govern espanyol nega que la Guàrdia Civil agredís veïns de Calella que protestaven per les càrregues de l'1-O

El govern espanyol va negar ahir que agents de la Guàrdia Civil agredissin veïns de Calella (Maresme) que es van concentrar a les portes de l'hotel Vila de Calella on s'allotjaven la matinada de l'1 d'octubre per protestar per les càrregues policials que van realitzar per retirar les urnes del referèndum. En la resposta a la pregunta que li va fer arribar EH Bildu al Senat i a la qual ha tingut accés l'ARA, l'executiu espanyol assegura que "els components del contingent que es trobaven al hall de l'hotel van sortir en auxili dels agents que estaven sent agredits". L'escrit contradiu la versió que van donar els veïns que es van concentrar a les portes de l'hotel, que expliquen que els agents de la benemèrita van sortir de l'establiment en actitud desafiant perseguint-los i colpejant-los amb porres com es pot veure en alguns vídeos penjats a les xarxes.

El govern espanyol defensa l'actuació policial i assegura que els agents van actuar en defensa pròpia. En aquest sentit, l'escrit remarca que quan van arribar cap a les onze de la nit una part dels agents que havien participat en l'operatiu per impedir el referèndum, els guàrdies civils que eren a l'hotel van sortir de l'establiment per obrir pas a la comitiva que no podia accedir a l'hotel. El govern espanyol assegura que l'únic ferit aquella nit va ser un guàrdia civil que feia la cobertura, a qui suposadament li va caure un got llençat per un dels manifestants que li va provocar un tall a la boca. Aquesta suposada agressió és el motiu esgrimit per l'executiu a l'hora de justificar que es perseguissin els concentrats.

El govern espanyol també denuncia l'"actitud passiva" dels Mossos d'Esquadra per no evitar els incidents ni desplegar-se per permetre que els membres de la Guàrdia Civil que encara no havien arribat a l'hotel ho poguessin fer sense problemes. Els 150 antidisturbis que estaven allotjats a l'hotel van ser expulsats el 3 d'octubre després que l'empresa Eco-Resort, propietària de l'establiment, els instés a marxar tal i com va fer l'alcaldessa Montserrat Candini.