Per què Zoido va fer cap del cos Ferran López?

Segons la interlocutòria de Carmen Lamela de dilluns passat, s’han esbrinat noves responsabilitats en la gestió de l’1-O. I Trapero és al centre de l’escena. La cúpula dels Mossos, que el ministeri de l’Interior ha mantingut després d’aplicar el 155 -excepte Trapero i Pere Soler-, “va dissenyar un pla premeditat per evitar actuar contra el referèndum i en connexió directa amb els membres del comitè estratègic”. La jutge sembla que és conscient que Trapero, per si sol, no podia dissenyar un pla amb l’objectiu que els Mossos “obstruïssin qualsevol actuació que bloquegés el pla cap a la independència”.

Amb tot, la magistrada se centra en Trapero, perquè segons la Guàrdia Civil, la fiscalia i Lamela, ha estat una simulació premeditada de la resta de la cúpula del cos. El testimoni és... el coronel Diego Pérez de los Cobos, el responsable de la coordinació policial durant l’1-O.

Ahir en una entrevista a la SER, Juan Ignacio Zoido va assenyalar que Trapero l’havia enganyat. En privat, quan li vaig preguntar si tenia informació sobre el paper de Ferran López durant l’1-O per nomenar-lo nou cap dels Mossos, em va respondre: “Tenia informació fidedigna que López no havia participat en el dispositiu que va organitzar Trapero. Quan va venir al meu despatx només li vaig demanar que complís l’Estatut i acatés la Constitució”.

Però el senyor López era el número 2 de Trapero. L’1 d’octubre al matí es va reunir amb De los Cobos a la Delegació del govern espanyol i després d’aquesta reunió el coronel va cancel·lar les tres trobades previstes aquella mateixa jornada perquè, segons va dir, els Mossos no farien res. Zoido va insistir: “No va tenir cap participació en el disseny muntat per Trapero”. La manera com una sola persona, Trapero, va poder muntar una operació “en connexió” amb el presumpte estat major del referèndum i, a més, com pot ser que els altres comissaris de la prefectura dels Mossos estiguessin al marge d’aquest pla, però alhora actuessin com un mecanisme de rellotgeria per executar-lo, és un misteri que potser s’acaba revelant amb les compareixences d’avui a l’Audiència i de dilluns al Suprem.

¿Per què la instrucció del delicte de sedició es fa en dos fronts -hi ha una causa al Suprem i una a l’Audiència- exclusivament per a Trapero i els fets de l’1-O? ¿Per què hi ha aquesta divisió, si Llarena investiga la major part de la causa del referèndum i els Mossos per la seva representació potencial d’amenaça de violència? La resposta: per la conveniència personal del jutge Llarena -el seu calendari d’instrucció- i no per raons jurídiques. Aquesta manera de seccionar la causa ha comportat que De los Cobos declari davant Llarena i més tard davant Lamela. I que Ferran López declari avui a l’Audiència i dilluns davant el Suprem. Això sí: Llarena no vol Trapero ni en pintura.