ERC no avalarà la pròrroga de l'estat d'alarma si no inclou un "confinament generalitzat"

Nou intent de pressionar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè decreti un confinament total de la població per fer front al Covid-19. Aquest dilluns ha sigut Esquerra Republicana la que ha posat els seus vots al Congrés al servei d'aquesta causa: intentar que Sánchez cedeixi i endureixi les condicions actuals.

La secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilata, ha anunciat que el seu partit només donarà suport al decret de pròrroga de l'estat d'alarma que el govern espanyol portarà al Congrés si preveu un "confinament generalitzat" dels ciutadans. És a dir, tothom a casa menys els "serveis bàsics" i els que serveixin per "garantir la cadena alimentària". Si la seva petició no és atesa, els republicans s'abstindran en la votació.

Per aconseguir aquest propòsit de confinament generalitzat, Esquerra presentarà una esmena al decret de pròrroga i ha demanat a JxCat, la CUP, el BNG i EH Bildu fer un front comú per aconseguir un "posicionament conjunt" en aquesta qüestió. "Ara més que mai hem de fer sentir la nostra veu conjunta i posar al centre les persones i evitar el col·lapse del sistema sanitari", ha resolt Vilalta. ERC argumenta que aquest confinament generalitzat és el mateix que defensa el president Torra. Però hi ha un matís. Diumenge el president va dir que calia avalar la pròrroga de l'estat d'alarma mentre que els republicans, avui, hi han posat condicions.

També s'ha pronunciat sobre la qüestió la CUP i ho ha fet amb una certesa i una incògnita. La certesa és que aquesta vegada sí que aniran al ple del Congrès, a diferència de la setmana passada que van evitar fer-ho. Ho faran amb Mireia Vehí i perquè aquest cop ho consideren "imprescindible". La incògnita és que encara no saben què votaran perquè estan estudiant "els detalls" del decret. Sí que han volgut deixar clar, però, que són crítics amb el govern espanyol per apostar per una "ultramilitarització" de les mesures contra el coronavirus i per "desprotegir les classes populars".

Suport del PP i Cs

Els vots d'Esquerra al Congrés van ser decisius, per exemple, perquè Sánchez tornés a ser investit president, però no ho seran aquesta vegada. El PP i Cs ja han garantit els seus vots al PSOE per a la pròrroga de l'estat d'alarma, per la qual cosa el decret s'aprovarà amb una àmplia majoria. El president del PP, Pablo Casado, ha trucat aquest matí a Sánchez i li ha garantit "per responsabilitat" el suport del PP al decret i a les mesures addicionals que passaran pel Congrés aquesta setmana. També ho ha fet la nova líder de Cs, Inés Arrimadas, que ha justificat que "en un moment com aquest cal estar units", informa Aina Mascaró.

La mà estesa de populars i taronges no ha estat exempta de crítiques a l'executiu central. Casado ha fet llista de retrets al president: li ha demanat més tests de detecció del virus (han de ser "massius", ha afirmat); més material de protecció a les residències d'ancians i a la població vulnerable i mesures econòmiques com obrir una la línia de liquiditat per a autonomies i ajuntaments i que s'endarrereixi el cobrament d'impostos, sobretot als autònoms. Per la seva banda, Arrimadas ha tornat a reclamar que el ple del Congrés es faci de manera telemàtica per evitar que treballadors i parlamentaris corrin riscos. "Hi ha diputats i membres del govern afectats per aquest virus, i volem protegir i evitar desplaçaments innecessaris", ha assegurat.

Discrepància entre Torra i els ministres

Al marge del decret que certificarà la pròrroga de l'estat d'alarma, continua l'estira-i-arronsa entre el Govern i l'executiu espanyol sobre la manera de lluitar contra el Covid-19. Ara amb l'afegit que algunes comunitats autònomes com Múrcia defensen, com Catalunya, el confinament total. El president Torra ha considerat aquest dilluns que les paraules sobre el tema que li ha dedicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, són una "falta de respecte" al Govern i als països que han implantat un confinament total per protegir la població. En un missatge al seu compte de Twitter, el cap de l'executiu ha respost d'aquesta manera a les declaracions de Marlaska en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què s'ha preguntat què era el confinament total i quina era l'activitat econòmica essencial. Així mateix, el ministre ha continuat defensant que les mesures del govern espanyol són les necessàries per a la situació actual. Torra ha contestat que ja està acostumat a les faltes de respecte al Govern però ha afegit que aquesta vegada també ho és per a tots els països que han aplicat el confinament total, i ha recordat que l'últim era Nova Zelanda.

Aquestes preguntes del Ministre Marlaska no són només una falta de respecte al Govern de Catalunya, a la que ja estem acostumats, sinó a tots aquells països que han implantat el confinament total per a protegir els seus treballadors i tota la població. L’últim, Nova Zelanda. https://t.co/nAYYeGdrIs — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 23, 2020

Marlaska ha defensat durant l'entrevista que "no s'ha de dir confinament total sense dir quina diferència hi ha amb les mesures actuals, que són d'una entitat manifesta", i ha obert així un nou front amb el Govern. Encara ha sigut més bel·ligerant la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha advertit als presidents autonòmics que "l'autoritat única a l’hora de determinar les mesures és el govern espanyol". En una entrevista a Telecinco, Robles ha demanat al president de Múrcia, Fernando López Miras, que mantingui el to expressat per la majoria de líders en la reunió d’aquest diumenge i ha demanat que "es compleixin les normes", "començant pels responsables polítics". També n'ha parlat la titular d'Exteriors, Arancha González Laya, que ha fet una crida a les comunitats autònomes a "aparcar les crítiques". "És el moment de la solidaritat, no de la competència dels uns contra els altres", ha defensat des dels micròfons de TVE.

Errejón, com Torra

Qui també s'ha posicionat com el president de la Generalitat ha sigut el líder de Més País, Íñigo Errejón, que ha demanat que la pròrroga de l'estat d'alarma endureixi el confinament actual. En concret, ha plantejat la paralització de tota activitat que no sigui imprescindible durant almenys quinze dies, perquè considera insuficient el model que està seguint l'executiu espanyol davant l'avenç del Covid-19 a Madrid, Catalunya, la Rioja, el País Basc, Castella-la Manxa i Castella i Lleó.

Errejón ha afirmat que, per frenar la corba i intentar evitar el "col·lapse" del sistema sanitari en aquestes autonomies, cal prendre mesures "encara més dràstiques" i "paralitzar qualsevol activitat laboral que no sigui imprescindible". "Avui la prioritat és frenar el contagi i salvar el màxim nombre de vides possibles", ha dit. I ha incidit en la conveniència d'"avançar-se al virus" mirant a Itàlia per no cometre "nous errors". "Avui cuidar-nos és aturar el país", ha reblat.