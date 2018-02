Torrent es referma: "Si normalitzés aquesta anomalia, no estaria complint amb les meves funcions"

El president del Parlament, Roger Torrent, es referma en el discurs d'aquest divendres al Col·legi d'Advocats de Barcelona durant el qual va denunciar l'existència de "presos polítics" davant del ministre de Justícia, Rafael Català, en la que era la seva primera trobada institucional. El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, i el fiscal en cap, Francisco Bañeres, van plantar Torrent i se'n van anar de la sala. En una publicació al seu mur de Facebook d'aquest dissabte, Torrent insisteix que com a president del Parlament havia de denunciar una situació "anòmala", com és l'existència de "diputats presos i a l'exili": "Si normalitzés aquesta anomalia, no estaria complint amb les funcions del meu càrrec".

En la seva publicació al Facebook, Torrent demana als professionals del mon jurídic que "assumeixin la gravetat del moment que estem vivint" amb "fermesa, rigor i determinació": "La llibertat d'expressió ha de ser vàlida per a tothom". El president del Parlament assegura que continuarà defensant els drets dels 135 diputats de la cambra catalana: "Mai no deixaré de denunciar la situació dels diputats presos i exiliats fins que siguin a casa", ha dit.

Sense intercanviar paraula

Segons fonts properes al president del Parlament, el contingut del discurs que havia de pronunciar Torrent no s'havia acordat -"si fos així no hauria acudit a l'acte", asseguren-. La màxima autoritat de Catalunya reconeix que era conscient que amb les seves paraules podia "ferir sensibilitats" dins del col·legi d'advocats més gran de Catalunya on hi son representades diverses sensibilitats polítiques. El què no s'esperava, és la reacció de la plana judicial, aixecant-se i marxant. El president del Parlament entén que, pel seu càrrec, no podia deixar d'entrar en la situació "d'excepcionalitat" actual.

A l'altra banda, fonts judicials consultades per l'ARA, retreuen a Torrent que no tingués més mà esquerra a l'hora de pronunciar el seu discurs. Creuen que podria haver escollit millor les seves paraules en un acte institucional de la judicatura, potser perquè s'havien acostumat a consellers de Justícia que, com Carles Mundó, venien del món judicial -l'exconseller és advocat-.

540x306 Un dels instants del sopar, amb Torrent conversant amb la degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay, i l'alcaldessa Ada Colau / ARA Un dels instants del sopar, amb Torrent conversant amb la degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay, i l'alcaldessa Ada Colau / ARA

Unes hores més tard de l'acte institucional, Torrent va acudir al tradicional sopar que es celebra dins dels actes de Sant Raimon de Penyafort, que organitza el Col·legi d'Advocats del Palau de Congressos de Catalunya i va tornar a compartir taula amb Català, Barrientos i Bañeres. El president del Parlament va seure entre la degana de l'ICAB, Maria Eugenia Gay, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb les que va conversar cordialment. Al seu voltant ningú parlava de res més que de l'escena de la plantada judicial al president del Parlament mentre Torrent parlava de "presos polítics", però a la taula presidencial, el tema no va tornar a aflorar. Torrent no va intercanviar cap paraula més ni amb el ministre de Justícia, que seia a l'altre costat de Gay, ni amb el fiscal superior i el president del TSJC, que eren a l'altre costat de la taula però a una distància molt superior.

Podia semblar que Torrent jugava en camp contrari en una sala amb més 1.200 advocats i representants de la plana judicial on, sense govern constituït, el president del Parlament es va convertir en l'únic representant polític de les institucions catalanes -tradicionalment, és el conseller de Justícia qui assisteix als actes de l'ICAB-. Però passat l'àpat i en el primer moment que va tenir ocasió, Torrent va aixecar-se de la taula i va anar conversant a peu dret i animadament amb diferents advocats. En un ambient més distès, no van faltar els lletrats que van aprofitar per fer-se 'selfies' amb ell. A pocs metres de distància, el ministre feia el mateix amb altres representants del gremi.

Les reaccions

L'exdegà del Col·legi d'Advocats i actualment advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, qualifica la plantada de les autoritats judicials a Torrent de "falta de respecte institucional" en una piulada a Twitter.

Em sembla una intolerable falta de respecte institucional que les màximes autoritats judicials de Catalunya, convidats a un acte institucional, marxin ostensiblement de la presidència quan parla el President del Parlament, els hi agradi o no el que digui — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 23 de febrer de 2018

Una altra de les lletrades que ha criticat la reacció del president del TSJC i del fiscal superior de Catalunya és Marta Orenich, ahir premiada pels 50 anys de carrera: "Ni en l'època del franquisme, passava això. No entenc com es pot haver retrocedit tant", ha assegurat durant una entrevista al programa 'Via lliure' de RAC1. En canvi, el lletrat Josep Maria Fuster i Fabra, un dels advocats que també va abandonar la sala durant el discurs de Torrent, considera que el discurs del president del Parlament constitueix una "ofensa a la separació de poders i al sistema judicial espanyol".

Per la seva banda, el líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha defensat la intervenció "digna" i "plena de veritats" de Torrent i ha denunciat els "excessos i abusos" dels poders de l'Estat contra Catalunya: "Torrent va fer el que ha de fer un president del Parlament: defensar la democràcia i la llibertat d'expressió", ha assegurat en una compareixença abans de viatjar a la presó d'Estremera per visitar Oriol Junqueras.