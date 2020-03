Els comuns reclamen al Govern que investigui l'assetjament sexual a Exteriors i repari les víctimes

La dimissió d'Alfred Bosch com a conseller aquest dilluns, després que l'ARA destapés un cas d'assetjament sexual continuat a Exteriors, no és suficient per a gran part de l'oposició al Parlament. Els partits a la cambra reclamen que s'arribi fins al final per conèixer el detall dels fets i els seus responsbales i així evitar que en un futur es tornin a produir.

Els més clars en aquest sentit han sigut els comuns, que han reclamat al Govern una "investigació interna". La portaveu del grup, Susana Segovia, ha insistit en roda de premsa en la necessitat de saber per què no es va activar el protocol contra l'assetjament de la Generalitat i, també, que s'apliquin "mesures de reconeixement i reparació de les dones que van patir situacions de violència masclista" per part del cap de gabinet de Bosch, Carles Garcias.

"Hi ha unes dones que ho han passat molt malament i que ho continuaran passant malament. Això no s'acaba amb la dimissió de Bosch", ha dit la portaveu econòmica del PSC, Alícia Romero, també des del Parlament. Romero s'ha mostrat partidària de fer tot el que calgui per "esclarir" què va passar exactament i per què, quan es va tenir coneixement de l'assetjament, no es va actuar en "conseqüència".

Romero, en aquest sentit, ha carregat contra la gestió que ERC ha fet del cas d'assetjament sexual a Exteriors i li ha retret que presumeixi d'"autoexigència" i d'haver estat a l'altura quan el conseller Alfred Bosch ha dimitit després d'intentar "tapar" el cas. "És intolerable", ha dit Romero, que s'ha referit concretament a un missatge a Twitter del president del grup parlamentari republicà, Sergi Sabrià: "Tornem a deixar el llindar d'autoexigència molt i molt alt, com no podia ser d'una altra manera", va escriure després que Bosch dimitís.

Avui @Esquerra_ERC i @AlfredBosch tornen a deixar el llindar d'autoexigència molt i molt alt, com no podria ser d’altra manera, i només demanem que a partir d'ara aquest llindar serveixi a tothom qui té uns ideals republicans i en tots els casos. https://t.co/3IxsZpHuEN — Sergi Sabrià (@sergisabria) March 9, 2020

En una línia semblant, Ciutadans ha denunciat que la dimissió d'Alferd Bosch "arriba tard i demostra la gravetat dels fets i la irresponsabilitat" del conseller. Així ho ha lamentat el diputat taronja David Mejía en roda de premsa, i ha exigit que "s'arribi fins al fons de la qüestió i no quedi impune cap responsable i coneixedor" dels casos d'assetjament. La dimissió de Bosch, ha afegit, demostra la "crisi permanent que està vivint el Govern", motiu pel qual ha demanat que l'executiu "marxi d'una vegada per totes a casa" i, per tant, convoqui eleccions.

D'entre totes les reaccions, la menys incisiva sobre el paper d'ERC ha estat la de la CUP. Després que la setmana passada dimitís l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, al qual la CUP havia expulsat a finals del 2019 per un cas d'abús sexual, la diputada cupaire Maria Sirvent ha cridat totes les formacions a fer "autocrítica" i a treballar perquè els protocols contra el masclisme siguin "efectius" i no es quedin "sobre la taula".

"Les dinàmiques patriarcals es donen en tots els espais de la societat, als partits també, també a la CUP", ha admès Sirvent. Els anticapitalistes, amb tot, han demanat que "s'esclareixin els fets" que envolten el cas d'assetjament sexual a Exteriors i han deixat clar que la dimissió de Bosch, malgrat ser una "assumpció de responsabilitats", "no ha de servir per tancar el tema, sinó d'aprenentatge".