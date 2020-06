La reconversió dels pressupostos

Els comptes del l’any 2020 s’han de reformular per adaptar-los a la crisi del coronavirus. Si bé per aprovar-los al Parlament van fer falta els vots dels comuns, per modificar-los la llei de finances públiques dona amplis poders al Govern. En funció de la dimensió del canvi, l’òrgan competent varia: el consell executiu, el conseller d’Economia o els titulars dels mateixos departaments. Per ara s’ha iniciat la repriorització interna dins de cada conselleria, amb l’autorització dels respectius consellers

El poder d’Aragonès

La normativa de finances públiques dona àmplies competències al conseller d’Economia, en aquest cas Pere Aragonès, per a les modificacions de crèdit dels pressupostos. En aquest sentit, correspon a Aragonès autoritzar les transferències de crèdit (de recursos) entre diferents polítiques públiques dins un mateix departament. La despesa de cada conselleria està classificada segons la seva finalitat i per canviar recursos d’un programa a un altre el conseller en qüestió necessita l’autorització del conseller d’Economia.

Pere Aragonès, alhora, és el competent per donar llum verda a les transferències de crèdit que impliquin una disminució de la despesa de personal. També corresponen a Economia les següents funcions: autoritzar l’increment dels comptes vigents amb crèdits d’exercicis anteriors; ampliar el crèdit en les partides que ho permet la llei dels comptes, i les generacions de crèdit (l’obtenció d’ingressos no previstos) quan ja té els diners a la caixa. Si arriben nous recursos de Madrid o de la Unió Europea s’incorporaran al pressupost per aquesta via, segons fonts governamentals. L’acord entre ERC i el PSOE per l’estat d’alarma inclou que les autonomies participaran en la gestió dels fons europeus, però no diu quants diners seran.

Modificacions dins dels departaments

Els canvis en els comptes ja han començat a les conselleries

Els primers canvis que ha començat a fer el Govern per adaptar els pressupostos del 2020 a la crisi del coronavirus han estat intradepartamentals, és a dir, transferències de recursos dins de cada conselleria. Des d’Economia Pere Aragonès ha assegurat que no hi haurà retallades i, ara per ara, es parla d’una “repriorització” de la despesa per fer front a la pandèmia, que ha generat necessitats no previstes en els comptes. Segons expliquen fonts governamentals, aquesta “repriorització” ja s’ha anat fent des de l’aprovació dels pressupostos a l’abril i està en mans dels titulars de les conselleries portar-ho a terme. Per exemple, hi ha activitats que no s’han fet a causa de la pandèmia i s’han traspassat els diners que estaven previstos per a això a una altra partida. Ara bé, aquestes transferències de crèdit tenen limitacions si es volen fer des del mateix departament. Segons la llei de pressupostos, en consonància amb la norma de finances públiques, els diferents consellers podran autoritzar les transferències de recursos quan es tracti de canvis dins una mateixa política pública. És a dir, les despeses de la Generalitat es poden classificar segons la seva finalitat i els consellers només poden donar llum verda a aquests canvis entre partides d’un mateix tema. Si van més enllà li pertoca al conseller d’Economia o, si són entre departaments, al Govern (vegeu els quadres). Recentment, en una compareixença, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va explicar que els pressupostos de la Generalitat s’anirien adaptant a través d’aquests mecanismes, descartant fer modificacions que hagin de passar pel Parlament.

La intervenció del Govern

D’acord amb la llei de pressupostos, correspon al Govern aprovar les transferències de crèdit entre diferents seccions pressupostàries. És a dir, per traspassar recursos d’una conselleria a una altra ho ha d’aprovar el consell executiu, a proposta del conseller d’Economia. En el cas actual, doncs, Pere Aragonès hauria de proposar la modificació de crèdit i serien els consellers d’ERC i JxCat els que ho autoritzarien. Ara per ara encara no hi ha una proposta concreta sobre això, ja que s’ha començat per fer canvis dins dels departaments.

També correspon al Govern aprovar les transferències de crèdit que provenen del fons de contingència. És un fons inclòs al pressupost per fer front a despeses no previstes.

Una altra modificació possible dels comptes (a banda de les transferències entre partides) són les generacions de crèdit: l’obtenció d’ingressos no previstos. Pertoca al Govern autoritzar-les quan encara no han arribat a la caixa.

La falta de paper del Parlament

Només en cas que el Govern necessiti un suplement de crèdit o un crèdit extraordinari (un augment dels recursos quan no hi ha crèdit) haurà de convalidar-ho el Parlament i pactar-ho amb els comuns o un altre grup. Es fa en casos excepcionals. L’últim va ser el 2019 per a la paga extra dels funcionaris del 2013 i un augment de sou.

Per fer una reforma fiscal, el Govern també necessitaria l’aval del Parlament.