Podem rectifica i ara diu que votarà a favor d'una comissió d'investigació sobre els GAL

Poc més de 24 hores ha durat la negativa de Podem a investigar el paper de Felipe González en els GAL. El portaveu del partit lila al Congrés, Pablo Echenique, ha hagut de rectificar aquest divendres després que les seves paraules d'ahir rebutjant obrir aquest meló al Congrés obrissin una tempesta interna a la formació, amb els comuns, la branca basca de Podem i Esquerra Unida desmarcant-se de la posició oficial de Podem i sumant-se a la proposta de les formacions sobiranistes al Congrés d'obrir aquesta comissió d'investigació. A través del seu compte de Twitter, Echenique ha assegurat que voler obrir ara una comissió d'investigació sobre els GAL respon al context electoral a Euskadi i a la voluntat de desgastar el govern de coalició, però, tanmateix, va explicar que el seu grup hi votarà a favor per "coherència" i "perquè és necessari investigar el terrorisme d'Estat en seu parlamentària".

Echenique ha fet, doncs, un gir de 180 graus en el seu posicionament, ja que aquest dijous va assegurar que aquesta comissió era una "distracció" i que "tothom sap què va passar". L'argument d'Echenique és que judicialment ja es van esclarir els fets amb les condemnes de l'exministre José Barrionuevo i l'exsecretari d'estat de Seguretat Rafael Vera i que la informació no aportava res de nou. Aquest divendres ho ha reiterat i s'ha esplaiat a l'hora de denunciar que els documents de la CIA ja s'havien publicat el 2018 al mitjà digital El Salto i que aleshores no va haver-hi cap proposta d'investigació al Congrés.

"Millor parlar dels GAL que de Zaldibar o de l'ingrés mínim vital, oi?", ha piulat Echenique en al·lusió al suport del PNB a aquesta comissió, i ha assenyalat que "PP i Vox estan encantats perquè així poden parlar d'ETA, encara que s'hagi acabat la violència i la societat basca recorri ferma el camí de la convivència i la pau". Tanmateix, fonts populars expliquen a l'ARA que votaran en contra de la creació de la comissió d'investigació, així que la iniciativa de les forces sobiranistes serà tombada a la mesa del Congrés amb els vots de PP i PSOE –falta per veure què fa Vox, tot i que el sentit del seu vot no canviaria res.

Posiblemente la maniobra se habría quedado en nada en condiciones normales. Pero hay elecciones vascas y el nacionalismo decidió que a ellos también les venía bien el tema. Mejor hablar del GAL que de Zaldíbar o del ingreso mínimo vital, ¿verdad? 👇 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) June 19, 2020

Tot i les crítiques als motius que veu darrere de la creació de la comissió, Echenique ha insistit que els "principis" de Podem "entronquen amb la voluntat clara de la societat basca i el conjunt de la societat espanyola d'investigar aquests fets", tot i que aquest dijous va afirmar que la justícia ja havia saldat el terrorisme d'estat dels GAL. Tanmateix, més de 30 anys després es manté la incògnita de qui era X, que hauria de respondre a qui era el màxim responsable d'aquests grups criminals.

El debat sobre els GAL és especialment incòmode per al govern de coalició que formen el PSOE i Unides Podem, ja que en el passat s'havien esbatussat per aquest tema. Les manifestacions del líder de Podem, Pablo Iglesias, al Congrés el 2 de març del 2016, quan dirigint-se a la bancada del PSOE va afirmar que González tenia les "mans tacades de calç viva", encara couen entre alguns sectors de les files socialistes. Per exemple, Felipe González –que recentment va dir que el govern de coalició semblava "la cabina dels germans Marx"– no ha ocultat mai l'animadversió que sent per Iglesias.