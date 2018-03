"Una república no necessita un rei", diu Carles Puigdemont a 'The Guardian'

Vint-i-quatre hores després que Carles Puigdemont anunciés el seu pas al costat en favor de Jordi Sànchez com a candidat a la presidència de la Generalitat, el líder de Junts per Catalunya ha assegurat aquest divendres al diari britànic 'The Guardian' que l'anunciat Consell de la República serà "com un govern a l'exili". "Preferim treballar en un espai lliure, sense amenaces ni temors. Ha d'actuar sense els problemes de la justícia o la policia espanyola. És un gabinet o govern que ha de representar... la nostra realitat política".

L'extensa entrevista és una prova més de la decidida voluntat de Puigdemont de mantenir viva la causa independentista fent-ne el màxim de ressò internacional. La publicació coincideix també amb la presentació d'un denúncia contra l'estat espanyol que ha anunciat avui des de Brussel·les el seu advocat.

El Consell de la República, afirma Puigdemont al diari, "representarà la diversitat [de Catalunya]. Invitaré a totes les altres parts a participar-hi. El consell ha de comptar amb la representació de les comunitats locals i de la societat civil... Passarem de l'antic sistema de govern per a les persones a un nou sistema que és [un govern] amb la gent."

Estic preparat psicològicament per a la presó, però vull seguir lluitant per Catalunya

En unes declaracions que provocaran gran enuig a Madrid, Carles Puigdemont acusa el rei Felip d'ignorar la Constitució espanyola. I contraposa la figura del monarca actual amb la del seu pare, Joan Carles I, i la seva reacció al cop d'Estat de Tejero del 23 de febrer de 1981. "El seu pare es va posar un uniforme militar i va fer un discurs civil. Aquest rei es va posar un vestit civil però va fer un discurs militar. Una república no necessita un rei".

D'altra banda, expressant-se en el mateix sentit que aquest matí de divendres ho feia al programa de Jordi Basté, 'El Món a RAC1', el president català ha assegurat que tenia el convenciment que "l'estat espanyol va dir que si no declaràvem la independència [el 10 d'octubre, quan la va deixar en suspens] començarien un diàleg". En aquest sentit, "diversos diplomàtics [d'altres països] em van dir que encoratjarien un procés de diàleg". L'estat espanyol, però, va faltar a la seva paraula. "Va ser una declaració enganyosa de l'estat espanyol però només ho vaig saber després. Prefereixo el diàleg. Per això vaig suspendre la nostra declaració [d'independència durant diverses setmanes]."

Un dels aspectes més destacables de la denúncia pública a través dels mitjans internacionals contra l'Estat és recordar la manca continuada d'interlocutor i els precedents de les negociacions de diferents governs espanyols amb ETA. "Nosaltres hem estat elegits democràticament. Mai no hem utilitzat la violència ni hem matat una sola persona. [Però] no hi ha ningú a l'altra banda de la taula."

A l'entrevista, Puigdemont també justifica la seva decisió de marxar a l'exili, contraposada amb el que el diari qualifica de "martirologi" del vicepresident Oriol Junqueras, que fa ja més de cent dies que és a la presó juntament amb el conseller d'Interior, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, de l'assemblea Nacional i d'Òmnium Cultural: "He de continuar la lluita en les millors condicions. Necessito tenir llibertat d'expressió i de moviment. Això no és possible a Espanya", assegura.

Puigdemont confessa al 'Guardian' la influència de la dictadura franquista en les seves conviccions independentistes. "Em vaig educar durant el franquisme. Només podíem parlar català a casa; va ser prohibit a l'escola i als mitjans públics. Hi ha tota una generació que no va poder parlar català públicament". També admet, però, segons el diari les grans diferències entre el seu exili i el del seu avi, que va fugir a França després de la Guerra Civil. "Cada dia puc parlar amb la meva família a través de la tecnologia. Puc ajudar a les meves filles amb la seva tasca, però no voldria aquesta situació als meus enemics. No és humà. No sóc criminal, mai he utilitzat la violència".