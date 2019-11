No hi va haver ni l’anunciada remuntada ni cap tipus de pal·liatiu. Ciutadans va viure ahir la seva primera gran patacada electoral. Tant a Catalunya, on han perdut tres dels cinc diputats que van obtenir a l’abril i han quedat com a última força superats per la dreta pel PP i Vox, com a Espanya, on s’han enfonsat fins a la sisena posició i han perdut 47 dels 57 escons que van aconseguir fa només uns mesos. El partit d’Albert Rivera, que ahir ja es va comprometre a assumir responsabilitats pels mals resultats, i d’Inés Arrimadas és el clar perjudicat per la repetició electoral i per la reformulació de la dreta. I la debacle ha sigut especialment dolorosa a Catalunya, on tant la CUP en el seu debut en unes eleccions generals com el PP i Vox, que també van obtenir dos escons, van superar la formació taronja en percentatge de vot. Els resultats d’ahir intensifiquen els dubtes a l’entorn del lideratge de Rivera -avui se celebrarà una executiva extraordinària per abordar el seu paper-, però també assenyalen Arrimadas, que fins ara s’havia presentat com la guanyadora del 21-D a Catalunya i era un valor segur dels taronges.

651x295 Cs s’enfonsa fins a l’última posició a Catalunya Cs s’enfonsa fins a l’última posició a Catalunya

Les urnes han deixat Cs amb un escàs 5,6% de percentatge de vot i amb uns 263.000 suports menys dels que va rebre el 28 d’abril a Catalunya. La candidata per Barcelona, Inés Arrimadas, ha posat en valor aquests dies l’ADN català del partit com a garantia per fer front a l’independentisme des del coneixement i trepitjant el terreny i, a diferència del que va passar a l’abril, la formació ha fet bona part de la campanya en territori català. I ha tingut el focus molt posat en el que es vivia a Catalunya després de la sentència al Procés. Però ni això, ni el fet que Rivera retirés, abans de la convocatòria electoral, el veto a Pedro Sánchez i s’obrís, per tant, al diàleg amb el PSOE, no ha servit perquè el partit aconseguís frenar la fuga de vots. La derrota d’ahir costarà de digerir.

Com ja va fer per a la nit electoral del 28-A, el partit va cedir tot el protagonisme de la nit de la jornada a l’acte de Madrid, i a Barcelona va fer un muntatge més que descafeïnat amb el president del grup parlamentari, Carlos Carrizosa, com a portaveu. Tant Arrimadas com la líder del partit a Catalunya, Lorena Roldán, van seguir l’escrutini al costat de Rivera, i el partit, en una decisió inèdita, va organitzar el seguiment electoral a la seva seu del carrer Balmes i no en un hotel. Els primers sondejos donaven per bones les pitjors enquestes d’aquests dies, i la seu del partit va ser un autèntic desert fins ben entrada la nit, quan va comparèixer Carrizosa per deixar clar que l’escenari era “difícil” i per lamentar “l’assetjament del separatisme” a Arrimadas en el moment de la votació. “Estem disposats a seguir treballant per recuperar la confiança dels electors que ens havien votat abans”, va defensar. No hi va haver presència de militants en un ambient que, des de primera hora del vespre, concordava amb la patacada electoral que s’acabaria enduent Cs. La primera que ha viscut mai la formació, que ahir va obtenir els seus pitjors resultats des que es presenta al Congrés.

El partit, que en les eleccions catalanes de finals del 2017 va viure el seu gran boom en plena confrontació amb l’independentisme i es va erigir com la força més votada amb més d’un milió de vots, no ha sabut mantenir suports en el nou context polític. Les generals del mes d’abril ja van evidenciar un estancament: van obtenir cinc escons a Catalunya -quatre per Barcelona i un per Tarragona-, que són els mateixos que havia aconseguit el 2016. Però després del 28-A, i amb la crisi interna oberta pel veto a Sánchez, la formació va començar la caiguda. Ahir Cs va perdre el diputat que havia tingut fix des del 2015 a Tarragona i va dividir els suports a Barcelona. Només Arrimadas i Fernando Tomás de Páramo aniran al Congrés.