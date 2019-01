Torrent insinua que Sánchez no vol aprovar els pressupostos

"Sembla que Sánchez no vulgui aprovar els pressupostos. Si els volgués aprovar, és molt clar el que hauria de fer". Així s'ha expressat el president del Parlament, Roger Torrent, aquest dissabte als micròfons del 'Via Lliure' de RAC, l'endemà que el consell de ministres aprovés l’avantprojecte dels comptes espanyols.

Torrent ha reiterat que "si no hi ha moviments" per part del govern espanyol, amb algun gest cap a Catalunya, ERC no donarà suport als comptes espanyols, i, en resposta a l'exconsellera Dolors Bassa, ha assegurat que "no és cert" que si no s'aproven els pressupostos "hagi de caure el govern" de Pedro Sánchez.

En aquest sentit, el president del Parlament ha recordat que el seu partit va donar suport a la moció de censura que va situar Sánchez a la Moncloa, però ha reiterat que "si no hi ha moviments" per part de Pedro Sánchez, que avui serà a Barcelona, no donaran suport als comptes espanyols. "No n'hi ha prou amb una retòrica diferent [a la del govern Rajoy], ara toca que la lletra es concreti", ha reblat.

Per últim, Torrent ha criticat que "dir que ara s'aplicarà la disposició addicional tercera de l'Estatut és acceptar que abans no s'ha acomplert". "Fins quan haurem d'acceptar que es facin promeses i que sistemàticament no es complexin", ha conclòs.