Sánchez anuncia la pròrroga de l'estat d'alarma pel coronavirus fins l'11 d'abril

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comunicat aquest diumenge als presidents autonòmics en la videoconferència que mantenen que prorrogarà l'estat d'alarma 15 dies més, fins l'11 d'abril. Dissabte passat va aprovar el decret, i la Constitució permet que s'allargui dues setmanes. En cas de voler-lo prorrogar, l'article 116 de la carta magna indica que és necessari el permís del Congrés, i, presumiblement, obtindrà aquest aval en el ple d'aquest dimecres, previst per a la convalidació d'altres decrets. "Hem de seguir anticipant-nos. Se que és una mesura molt incòmoda perquè està afectant la vida de les famílies, però els experts coincideixen que és una mesura efectiva. S'aproxima una onada dura, que posarà al límit la capacitat material, moral i el temperament com a societat", ha afirmat Sánchez en roda de premsa.

El cap de l'executiu espanyol va comparèixer aquest dissabte i s'esperava que pogués anunciar aquesta mesura, que de totes maneres es donava per feta des de feia dies, però finalment no va ser així. Ha esperat a reunir la conferència de presidents autonòmics per comunicar-los-ho oficialment. D'aquesta manera, l'estat d'alarma, que es va acordar en el consell de ministres del passat 14 de març, estarà vigent fins després de Setmana Santa. El govern espanyol es reserva durant aquest temps el dret de modificar les mesures que afecten la població, però de moment no arribaran.

Algunes veus, com per exemple la del president de la Generalitat, Quim Torra, reclamen un confinament total d'algunes comunitats com Catalunya o Madrid, a més de la suspensió de l'activitat laboral no essencial, en consonància amb el que ha aplicat Itàlia aquest mateix dissabte i el que haurien manifestat altres presidents autonòmics en la videoconferència d'aquest diumenge. Entre ells, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que també aposta pel tancament de ports i aeroports excepte per al transport de mercaderies. El socialista Emiliano García Page, president de Castella-la Manxa, també ha instat el president espanyol a reflexionar-hi, informa Europa Press. Aquest pas el recomanen una setantena de científics, però Sánchez manté que el grau d'aïllament actual ja és el més dràstic del món. El president espanyol ha tornat a subratllar la forta caiguda en el transport públic, de més del 85%, com a exemple de l'aturada econòmica que viu l'Estat.

"És important traslladar la disponibilitat a escoltar. Volem encertar basant-nos en la ciència, i prendre les mesures eficaces per acabar amb la propagació del coronavirus, fent que el cost en vides humanes, llocs de treball i capacitat productiva sigui el menor possible. Amb la salut pública en primer lloc, evidentment, però també atenent a les conseqüències socials i econòmiques. En aquest difícil equilibri és en el que es mou el govern d'Espanya, sempre posant la salut per davant", ha assegurat el cap de l'executiu espanyol.

Petició massiva de material per part de les comunitats

A la reunió de presidents autonòmics hi ha hagut també una sol·licitud generalitzada de més material per a les comunitats. Una de les més explícites és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha anunciat la contractació d'un avió carregat de material sanitari que partirà de la Xina i ha demanat a Sánchez que es comprometi a "no bloquejar-lo". Page també ha fet un reclam de més material, "tot el que sigui possible" més enllà dels 700 respiradors que ja s'han anunciat que s'adquiriran, i el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, també ha destacat les "necessitats imperioses de material". El president gallec, vist que la "cadena de subministrament" per part del govern espanyol no era suficient, ha avançat que a través dels serveis de salut autonòmics espera que arribin fins a vuit milions de mascaretes i 134 ventiladors. De la seva banda, el lehendakari, Íñigo Urkullu, també ha reclamat a Sánchez quan arribaran els tests ràpids i quants.

De moment, el ministeri de Sanitat ha informat del repartiment de mascaretes des del 10 de març, un total de 4.946.089. D'aquestes, 513.393 han arribat a Catalunya, un 12,7%. La més beneficiada ha estat la Comunitat de Madrid, que n'ha rebut 1.212.261, un 30%. En tercer lloc, Andalusia ha obtingut 444.083 mascaretes proporcionades pel govern espanyol i Castella i Lleó 346.365. Al País Valencià s'han distribuït per a professionals sanitaris i pacients 278.308 mascaretes.

Les residències de gent gran privades, a disposició

En la seva compareixença, Sánchez ha anunciat noves mesures que ha comunicat als líders autonòmics. Una d'elles és que les residències privades de gent gran queden a disposició del sistema públic per descongestionar les públiques; es restringeixen durant 30 dies els viatges amb tercers països, sempre i quan no responguin a qüestions essencials o de força major; les forces armades traslladaran per via aèria i terrestre pacients, faran transport logístic de material sanitari des de l'estranger i distribució a nivell estatal, de personal entre la península i les Balears i Canàries, i també col·laborarà en el retorn d'espanyols al país. A més, el govern espanyol facilitarà als ens locals el repartiment de menjar i productes farmacèutics a domicili per a les persones grans, i també ha anunciat la reserva estratègica de productes de cara a futures pandèmies.