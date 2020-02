EN DIRECTE: La secretària judicial recorda "l'espectacle dantesc" del 20-S a Economia: "Estàvem perduts"

Montserrat del Toro, la secretària judicial que va haver de sortir per la terrassa del segon pis de l'edifici de la conselleria d'Economia, torna a reviure la llarga jornada del 20 de setembre de 2017. Aquesta vegada ho fa al judici contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i l'antiga cúpula d'Interior, que té lloc a l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares. La lletrada del jutjat 13 de Barcelona, però, declara per videconferència. És recordada la seva compareixença al Tribunal Suprem, en la qual va manifestar que va passar "por" al llarg del dia i va fer un relat apocalíptic, inclòs de l'exterior, tot i que no va sortir de l'edifici. També va explicar que va demanar abandonar la conselleria en helicòpter. "Estàvem perduts", ha recordat en la seva intervenció aquest dilluns, en referència al moment en què va pujar a un terrat des d'on es veia "l'espectacle dantesc" del carrer. "Aquí o sortim per l'aire o no hi ha sortida", ha reiterat.

Finalment, després de negar-se a abandonar la conselleria per la porta principal, va acabar fent-ho pel teatre Coliseum de la Gran Via de Barcelona, superant un mur que separava els dos terrats. "Era de nit i tot es torna tremend. A part de la por que un sent, jo vaig dir que no ho podia saltar. Un mosso es va posar de genoll com si fos un tamboret, ho vaig utilitzar com una escaleta i vaig passar pel mur. A mi em va semblar més baixa l'altra banda i jo no em podia despenjar. Hi havia unes escales que permetien baixar, no recordo com vaig fer-ho i vaig fer un salt. No em va semblar el lloc més adequat per sortir però no em va quedar mes remei", ha relatat. Després, encara va estar "mitja hora atrapada a un camerino" del teatre fins que va acabar sortint al carrer.

En la jornada monogràfica sobre el 20-S d'aquest matí, la intendent Teresa Laplana és el blanc de l'acusació, més que no pas Trapero, i Del Toro ha deixat clar que en cap moment va parlar directament amb ella. La seva comunicació era amb el tinent de la Guàrdia Civil responsable de policia judicial -vestit de paisà-, que li va transmetre que l'agent dels Mossos "no considerava oportú prendre mesures" d'ordre públic. "No preveia que hi hagués cap alteració de l'ordre públic", ha afegit. Tanmateix, l'interrogatori ha versat poc sobre els acusats i la testimoni s'ha limitat a repetir el que va percebre de la manifestació al carrer, inclosa la suposada presència de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que no hi era.

"Em va semblar reconèixer la veu d'una política, en el sentit que quan vaig sentir el que deia, un guàrdia civil em va dir que era la senyora Forcadell. Comences a relacionar un timbre característic... és l'única que vaig poder reconèixer", ha afirmat. També ha explicat que a primera hora ja va veure una "conducta molt agressiva i violenta" d'un ciutadà envers un guàrdia civil que custodiava l'entrada de l'edifici -"crec que el va escopir", ha recordat, com ja va fer al Suprem-, motiu pel qual va demanar a l'institut armat que demanés "ajuda" per allunyar la multitud de l'accés al departament.

Abans de la secretària judicial, ha estat el torn del tinent de la Guàrdia Civil B35974S, responsable de seguretat de l'operatiu que va escorcollar el departament. "Laplana deia que no considerava que hi hagués un problema d'ordre públic", ha subratllat, i ha recordat que la intendent durant les primeres hores del matí, ja amb aglomeracions al carrer i periodistes sobre els cotxes de la Guàrdia Civil, anava repetint "ho comunico, ho comunico" com a resposta a les peticions que actués la Brimo. Després, ja en presència de Sànchez, ha assenyalat que ell "tenia la iniciativa i la intendent assentia o no deia res", en referència a les peticions d'elaborar un passadís de seguretat. Olga Tubau, advocada de Laplana, ha volgut girar l'argument i ha preguntat al compareixent si els membres de la Guàrdia Civil van assentir també quan Sànchez va proposar que els detinguts entressin amb cotxes no logotipats a la conselleria. "El company va dir que d'acord", ha admès el tinent, que també ha explicat que va parlar "contínuament" amb l'exdiputat de JxCat al Parlament.

"Qualsevol espurna podia fer saltar la massa"

Segons el seu criteri, al matí s'hagués pogut demanar als concentrats que s'enretiressin per elaborar un cordó, però ha admès que també era una escenari "descartar" actuar amb ordre públic. Preguntat per Tubau, ha assenyalat que no era tasca seva reclamar que es mobilitzessin efectius de la Guàrdia Civil, i que la seva tasca era informar de la situació al seu superior immediat. També ha anotat que són els Mossos qui tenen assignades les competències de seguretat pública a Catalunya, per bé que Tubau li ha recordat que en altres escorcolls aquell dia arreu del territori es van mobilitzar recursos de la Guàrdia Civil.

El fiscal Miguel Ángel Carballo ha intentat animar al tinent perquè descrivís la suposada perillositat de la concentració i li ha preguntat si va presenciar "algun intent de la gent per entrar tumultuosament" a la conselleria. "Durant el dia no, però a la nit, cap a les dues o les tres de la matinada, que va ser quan va actuar la Brimo", ha apuntat el compareixent. També ha respòs si els agents que custodiaven l'entrada van témer per la seva integritat, tal com li ha demanat el fiscal, i ha assegurat que hi havia "tensió" perquè "qualsevol espurna podia fer saltar la massa".